Diretta Serbia Italia/ Streaming video tv: azzurre di nuovo contro Kovacevic (volley)

Serbia Italia, in diretta dal Pala Verde di Conegliano, è la partita di volley femminile in programma oggi giovedi 30 maggio 2019: fischio d’inizio fissato già per le ore 20,00. Terzo e ultimo atto per la nazionale del ct Mazzanti per la seconda settimana della Nations league di volley femminile, ospite proprio del palazzetto dell’Imoco: dopo le avventure con Repubblica Dominicana e Stati Uniti ecco che le azzurre affrontano un rivale ben noto, uno dei più ostici sicuramente dell’intero tabellone della manifestazione targata Fivb. Anche oggi infatti è impossibile non andare con la memoria alla finale dei Mondiali 2019 occorsi in Giappone lo scorso ottobre, quando proprio di fronte alla Serbia la nostra Italia si è dovuto arrendere e “accontentarsi” della medaglia d’argento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SERBIA ITALIA

Dobbiamo segnalare che la sfida per la Nations League tra Serbia e Italia non sarà visibile in diretta tv, ma sarà possibile seguire le imprese delle azzurre in diretta streaming video tramite il servizio a pagamento offerto dalla federazione internazionale, denominato Volleyball tv, dietro sottoscrizione di un abbonamento. Altro principale punto di riferimento per seguire le ragazze del ct Mazzanti saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA SERBIA ITALIA: IL BIG MATCH A CONEGLIANO

Benchè certamente lo scontro con le ragazze di Coach Kiraly è stato uno dei più emozionanti di questa seconda settimana della Nations league di volley femminile, per gli appassionati italiani la partita più attesa non può che essere quella di questa sera, tra Italia e Serbia. Il ricordo della finale al cardiopalma, terminata per 3-2 per le serbe ai mondiali 2019 del Giappone di solo pochi mesi fa è ancora impresso vivido nella memoria. Oltre alla posta in palio, infatti si ricorda la prestazione magistrale e coraggiosissima delle ragazze di Mazzanti e gli scambi al limite della tachicardia sul taraflex giapponese. Certo oggi la posta in palio è decisamente di minor valore ma di fatto le protagoniste saranno le stesse di allora: ci attendiamo emozioni non di minore intensità quest’oggi a Conegliano. Da non dimenticare poi che il Pala Verde sarà colmo di tifosi azzurri, impazienti di farsi sentire dalle nostre ragazze.



