Diretta Serbia Italia U18/ Streaming video tv: Franceschini fa il bis a Novi Sad

DIRETTA SERBIA ITALIA U18: ANCORA UN TEST PER GLI AZZURRINI

Serbia Italia U18, in diretta da Novi Sad, è la partita amichevole in programma oggi, sabato 9 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 11.00. A pochi giorni dal primo appuntamento con la formazione di Kaplanovic, la squadra del ct Franceschini torna sotto ai riflettori per concludere questo doppio appuntamento in terra serba e banco di prova che si sta rivelando grandemente utile per compattare il gruppo azzurro. Come ha fatto notare lo stesso tecnico azzurro qualche giorno fa, parliamo di ragazzi che per colpa della pandemia hanno saltato l’appuntamento con gli Europei U17 ma vogliono farsi trovare pronti quando la formazione Under 19 chiamerà a raccolta per la prossima manifestazione continentale.

E in effetti non sono pochi i giocatori che puntano a una nuova convocazione in azzurro e che certo oggi daranno il 100% per convincere la dirigenza della FIGC. Specie contro un rivale che sa come fare male come è la Serbia U18, che solo pochi giorni fa ci ha puniti pareggiando per 1-1 il primo di questo doppio appuntamento di Novi Sad. Ci attende dunque una diretta Serbia Italia U18 oltre modo interessante: vedremo che dirà il campo.

DIRETTA SERBIA ITALIA U18 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Serbia Italia U18 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; per seguire questa partita non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, dunque per rimanere informati sull’esito del match e avere qualche notizia utile potrete eventualmente rivolgervi alle pagine ufficiali della UEFA così come quelle che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, segnaliamo anche la consultazione del sito www.figc.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERBIA ITALIA U18

Per le probabili formazioni di Serbia e Italia U18 è assai probabile che il ct Franceschini opti per un ampio turnover in vista di questo secondo appuntamento a Novi Sad, così da dare a tutti qualche minuto in campo. Fissato il 4-3-1-2 di partenza già visto in precedenza, ecco che l’allenatore degli azzurrini non rinuncerà a un bomber di qualità come è Vignato, ma al suo fianco potremmo rivedere Alessio con Doradiotto che invece si collocherà sulla linea della trequarti. Per il centrocampo spazio a un reparto a tre con Kumi e Palella a cui farà compagnia uno tra Pisilli e Ndour: in difesa dovrebbero invece partire dal primo minuto Kayode, Cagia, Indragoli e Regonesi, con Bozzolan e Missori che pure ambiscono a un ruolo da protagonisti oggi anche solo nella ripresa. Per l’11 della Serbia invece il ct Kaplanovic dovrebbe confermare il 4-3-3 iniziale dove pure oggi troveranno spazio ancora Durdevic, Lekovic, Stjepanovic e Radojevic in difesa, mentre a centrocampo non potranno mancate Ivankovic, Motika e Miladonovi. Maglie confermate anche in attacco con Kabic, fresco di gol nel turno di andata, Spasojevic e Vlahovic.

