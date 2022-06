DIRETTA SERBIA NORVEGIA/ Video streaming tv: un grande precedente nel 2020

DIRETTA SERBIA NORVEGIA: TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Serbia Norvegia, partita che a dire il vero vanta solamente due precedenti considerando naturalmente le sfide da quando la Serbia ha assunto l’attuale forma politica dopo le vicissitudini degli anni precedenti. Annotiamo allora il pareggio per 1-1 in una amichevole del novembre 2006, ma soprattutto il molto più recente successo per 1-2 ai tempi supplementari della Serbia contro la Norvegia nel corso degli spareggi per la qualificazione agli Europei 2020, obiettivo che tuttavia fu infine fallito da entrambe le Nazionali.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa che sarebbe scarno a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori in questo giro di convocazioni per le partite di giugno della Nations League, secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 378,90 milioni di euro complessivi per la rosa della Serbia, mentre per la Norvegia siamo a 315,40 milioni complessivi. Questi sono i numeri teorici, vedremo però che cosa succederà stasera in campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SERBIA NORVEGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Serbia Norvegia non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Serbia Norvegia, diretta dall’arbitro polacco Paweł Raczkowski presso lo stadio Rajko Mitić della capitale serba Belgrado, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 2 giugno. Prende il via il programma della Nations League 2022-2023, la diretta di Serbia Norvegia sarà valida per il girone 4 della Lega B, dunque slavi e scandinavi saranno accomunati dall’obiettivo di inseguire il primato nella classifica del gruppo, che varrebbe la promozione nella massima divisione della Nations League, obiettivo condiviso anche da Svezia e Slovenia in questo gruppo.

Serbia e Norvegia puntano quindi ad iniziare con il piede giusto questa nuova avventura. La Serbia può mettere sul piatto il fatto di essersi qualificata per i Mondiali 2022 avendo vinto il girone che comprendeva anche il Portogallo, per la Norvegia sarà subito un test impegnativo perché giocare a Belgrado non è mai facile, anche dal punto di vista ambientale: due formazioni sicuramente di buon livello, vedremo che cosa sapranno offrirci nella diretta di Serbia Norvegia…

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA NORVEGIA

Alcuni accenni anche sulle probabili formazioni della diretta Serbia Norvegia. Il ct Dragon Stojkovic potrebbe schierare la sua Serbia secondo questo offensivo modulo 3-4-3: Vanja Milinkovic-Savic in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Milenkovic, Nastasic e Pavlovic; i quattro centrocampisti da destra a sinistra potrebbero essere Lavozic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic e Kostic; infine il tridente d’attacco con Tadic a destra, Vlahovic centravanti e Mitrovic come ala sinistra.

La Norvegia allenata da Stale Solbakken potrebbe invece rispondere con il seguente modulo 4-3-3: Nyland in porta; la difesa a quattro formata da Olsen, Strandberg, Pedersen e Meling; il centrocampo a tre con Odegaard, Thorsby e Hauge; infine nel tridente offensivo schieriamo Sorloth a destra, bomber Haaland come prima punta ed Elyounoussi ala sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Serbia Norvegia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Norvegia.

