DIRETTA/ Sestri Levante Ancona video streaming tv: è il primo incrocio assoluto (Serie C, 10 dicembre 2023)

DIRETTA SESTRI LEVANTE ANCONA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Sestri Levante Ancona non presenta alcun incontro giocato tra queste due formazioni. Non potete analizzare i precedenti scontri giocati tra le due squadre vi presentiamo le ultime tre sfide in casa per il Sestri Levante e altrettante in trasferta per l’Ancona. Sestri Levante che tra le mura amiche arriva da un pareggio contro i sardi dell’Olbia con il risultato di 2-2; una sconfitta contro il Rimini.

Soprattutto un successo ottenuto contro la Fermana con il netto risultato di 3-0, grazie ad uno scatenato Riccardo Forte che ha già collezionato ben sei gol in questo campionato. Ancona che si affaccia alla sfida avendo ottenuto in trasferta nelle ultime tre partite due pareggi. Sconfitta contro i sardi del Torres, sono arrivati due pareggi con i risultati rispettivamente di 1-1 e 2-2 contro Fermana e Spal. L’azione di oggi è molto importante in quanto darà in futuro il primo precedente da analizzare nella sfida che porrà di fronte Sestri Levante e Ancona. (Marco Genduso)

SESTRI LEVANTE ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sestri Levante Ancona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sestri Levante Ancona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SESTRI LEVANTE ANCONA: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Sestri Levante Ancona, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Il Sestri Levante si trova attualmente al diciannovesimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, raccogliendo 13 punti dopo sedici giornate. La squadra di Enrico Barilari è in zona retrocessione, in linea con le previsioni dopo la promozione dalla Serie D la scorsa stagione. Due delle tre vittorie in campionato sono arrivate in casa, l’ultima delle quali è stata il 3-0 contro la Fermana il 12 novembre. Nelle ultime quattro partite, i liguri hanno conquistato solo un punto, ottenendo un pareggio per 2-2 contro l’Olbia in casa e una sconfitta sul campo del Pineto nell’ultimo match.

L’Ancona occupa attualmente l’undicesimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, raccogliendo 20 punti nelle prime sedici giornate, alla pari di Lucchese e Rimini. La squadra di Gianluca Colavitto arriva a questo match dopo la sconfitta casalinga contro il Pontedera, che ha visto i toscani superare in classifica i biancorossi. L’unica vittoria in trasferta fino a questo momento è arrivata contro l’Olbia il primo ottobre (0-1). Il bomber Spagnoli, con 7 gol segnati, ha trovato la rete tre volte nelle ultime tre giornate e avrà l’opportunità di replicare contro la difesa del Sestri Levante. Per risalire in zona playoff, l’Ancona deve puntare a tornare alla vittoria dopo l’ultima sconfitta e il pareggio per 2-2 contro la SPAL.

PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Ancona, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Sestri Levante, Enrico Barilari schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Anacoura, Podda, Olliana, Regini, Furno; Parlanti, Sandri, Candiano; Gala; Margiotta, Forte. Risponderà l’Ancona allenata da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Barnabà, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Spagnoli, Mattioli.

SESTRI LEVANTE ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sestri Levante Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Sestri Levante con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.

