DIRETTA/ Sestri Levante Arezzo video streaming tv: è una partita inedita (Serie C, 23 dicembre 2023)

Mentre ci avviciniamo al calcio d’inizio della diretta di Sestri Levante Arezzo, è interessante esplorare il lato economico delle due squadre. I padroni di casa, con un valore di mercato complessivo di 2,4 milioni di euro, vedono Vasco Regini emergere come il giocatore più valutato, con un cartellino di 240 mila euro. Dall’altra parte, l’Arezzo si presenta con un valore complessivo di 3,60 milioni di euro, con il difensore centrale trentenne Chiosa che guida la classifica come il giocatore più costoso.

Questi numeri possono suggerire una leggera superiorità economica dell’Arezzo, ma come spesso accade nel calcio, il campo è il vero giudice. L’esperienza e le dinamiche di gioco influiscono più delle valutazioni economiche, rendendo ogni partita un’occasione unica per vedere come queste variabili si tradurranno sul terreno di gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

SESTRI LEVANTE AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sestri Levante Arezzo sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sestri Levante Arezzo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Sestri Levante Arezzo, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Dopo il pareggio ottenuto all’ultimo minuto contro la Vis Pesaro, il Sestri Levante è determinato a conquistare la vittoria contro l’Arezzo, cercando così di allontanarsi dalla zona play-out, obiettivo che dista solamente un punto.

I toscani, reduci dalla vittoria contro il Perugia, vantano un margine di cinque punti rispetto ai corsari e ambiscono ai play-off, tuttavia, in questa stagione non sono ancora riusciti a ottenere due vittorie consecutive. La sfida si disputerà nuovamente a Vercelli a porte chiuse. L’Arezzo però si presenta all’appuntamento in risalita, con la vittoria nella sentita sfida contro gli umbri che ha sicuramente regalato entusiasmo e sicurezza all’ambiente amaranto.

PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE AREZZO

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Arezzo, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Sestri Levante, Enrico Barilari schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano; Forte, Margiotta. Risponderà l’Arezzo allenato da Paolo Indiani con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Trombini, Renzi, Risaliti, Chiosa, Montini; Mawuli, Bianchi; Pattarello, Guccione, Settembrini; Gucci.

SESTRI LEVANTE AREZZO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sestri Levante Arezzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sestri Levante con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Arezzo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











