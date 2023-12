Diretta/ Arezzo Perugia, streaming video tv: gli amaranto vogliono vincere (Serie C, 18 dicembre 2023)

DIRETTA AREZZO PERUGIA, OSPITI IN CRESCENDO

La diretta Arezzo Perugia, in programma lunedì 18 dicembre alle ore 20:30, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa non vincono dal 19 novembre, data del successo esterno sul campo della Fermana per 3-2. L’Arezzo ha successivamente raccolto un solo punto in tre partite avendo perso contro Juventus U23 e Torres, pareggiando in casa con la Lucchese 1-1. La squadra si trova a quota 19 punti dopo 17 gare, al quattordicesimo posto.

Il Perugia se la vive senza dubbio meglio degli avversari. Dopo aver iniziato malissimo il mese di novembre con la sconfitta in campionato con l’Ancona e l’uscita di scena dalla Coppa Italia Serie C contro il Rimini, gli umbri hanno messo a referto cinque partite consecutive senza sconfitta: vittoria di misura col Gubbio, doppio pareggio con Pineto e Carrarese, altro successo per 1-0, stavolta con l’Olbia, e infine il recente 2-2 contro la Vis Pesaro.

AREZZO PERUGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arezzo Perugia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arezzo Perugia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

AREZZO PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Perugia vedono la squadra di casa schierarsi con il 4-3-3. In porta Trombini, difesa a quattro composta da Renzi, Masetti, Risaliti e infine Montini. A centrocampo spazio per Foglia, Settembre e Damiani con in attacco Pattarello, Gucci e Gaddini.

Il Perugia replica con il medesimo modulo. Tra i pali Adamonis, pacchetto arretrato che vede Paz e Bozozlan esterni con Angella e Vulikic centrali. La mezzala destra sarà Iannoni con Santoro a sinistra e Bartolomei al centro. Tridente offensivo con Ricci, Seghetti e Matos.

AREZZO PERUGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arezzo Perugia danno favorita la squadra ospite a 2- Secondo bet365, l’1 fisso è offerto a 3.60 mentre il segno X del pareggio a 3.15.

Il segno Gol è quotato a 1.99 contro il No Gol a 1.72 mentre Over e Under con soglia 2.5 sono rispettivamente dati a 2.25 e 1.53.

