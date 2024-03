DIRETTA/ Sestri Levante Gubbio video streaming tv: cos’era successo all’andata? (Serie C, 22 marzo 2024)

DIRETTA SESTRI LEVANTE GUBBIO: I TESTA A TESTA

Parlando dei testa a testa nella diretta di Sestri Levante Gubbio bisogna dire che il bilancio è decisamente breve: siccome le due squadre non si erano mai incrociate prima di questa stagione, la partita di questa sera sarà la prima disputata in casa ligure e naturalmente la seconda in termini assoluti. Era però successo molto lo scorso 19 novembre, in occasione del match di andata: anche il Gubbio all’epoca non era messo benissimo (era decimo in classifica) ma con quella partita si era in qualche modo ripreso, anche perché aveva colto un roboante 5-2.

Nel primo tempo botta e risposta tra Alessio Di Massimo e Luca Troiano: la prima frazione si era conclusa dunque in parità. Nella ripresa il Gubbio aveva accelerato, grande protagonista Marco Spina che aveva firmato una doppietta in tre minuti; Riccardo Forte aveva provato a riaprire i giochi poco dopo, ma ancora nello spazio di tre minuti, tra il 70’ e il 72’, erano arrivate le reti di Roberto Pirrello e King Udoh con le quali la squadra di Piero Braglia aveva archiviato la pratica. Oggi si gioca in condizioni di classifica diverse almeno per il Gubbio, vedremo come andrà a finire… (agg. di Claudio Franceschini)

SESTRI LEVANTE GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Sestri Levante Gubbio sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, servirà però l’abbonamento al pacchetto Calcio per seguire il match, in alternativa con le medesime modalità sarà possibile seguire il match sulla piattaforma di streaming online NowTv.

PARTITA EQUILIBRATA DA “X”

Pochi istanti ci separano dalla diretta di Sestri Levante Gubbio, incontro valevole per il 33esimo turno di Serie C in onda oggi 22 marzo alle ore 20,45. I padroni di casa si trovano attualmente al 15º posto in classifica e cercano di risalire la china dopo il pareggio per 1-1 contro la Fermana nell’ultima giornata.

Passando agli ospiti, il Gubbio arriva alla partita con due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali per 1-0 contro il Perugia, e ha visto scivolare la sua posizione in classifica al quinto posto. Entrambe le squadre cercheranno di riscattare le prestazioni precedenti e ottenere i tre punti, il che renderà la partita ancor più interessante e combattuta.

SESTRI LEVANTE GUBBIO: PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo i possibili protagonisti della diretta di Sestri Levante Gubbio guardando alle probabili formazioni del match: è probabile che i padroni di casa schierino Forte sulla fascia offensiva, un giocatore versatile capace non solo di segnare gol ma anche di fornire assist ai suoi compagni.

Nel frattempo, per il Gubbio potrebbe esserci una riflessione in porta, con la possibilità che Vettorel venga lasciato a riposo dopo una prestazione sottotono nell’ultima partita.

SESTRI LEVANTE GUBBIO, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere sulla Serie C, andiamo a vedere, in ultima analisi, insieme, le quote della diretta di Sestri Levante Gubbio sul sito di Bwin: il segno 1 è quotato a 3 mentre il segno 2 è stato fissato a 2,5. Il pareggio distinto dal segno X invece è a quota a 2.











