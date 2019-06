Diretta Settecolli nuoto 2019/ Streaming video Rai: programma 2^ giornata

Il Settecolli 2019, massimo evento annuale del nuoto in Italia, prosegue anche oggi sabato 22 giugno con la sua seconda giornata. Per tutto il weekend tutte le star del nuoto italiano ma anche moltissimi big stranieri – da Katinka Hosszu a Florent Manaudou, da Ranomi Kromowidjojo ad Adam Peaty fino a Chad Le Clos, Femke Heemskerk e Pernille Blume – ci regaleranno grande spettacolo in vasca nel fantastico scenario della piscina del Foro Italico di Roma per tre giornate di gare ad altissima intensità, ottimo test in vista pure dei prossimi Mondiali che sono in programma quest’anno a Gwangju in Corea del Sud nella seconda metà del mese di luglio, dunque non manca ormai molto al principale evento del 2019 del nuoto. L’attesa è tanta, sia per tifare i campioni più celebrati sia per tifare quegli azzurri che sono ancora alla ricerca di un posto nella spedizione iridata: il programma delle gare d’altronde è fittissimo e soddisferà tutti i gusti. La formula è però molto semplice: ogni giorno della diretta Settecolli 2019 è dedicato a gare diverse e tutto si consuma nel giro di poche ore: dalle ore 10.00 le batterie, poi in serata dalle ore 19.00 le stesse gare del mattino vivranno le loro finali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SETTECOLLI

Le fasi salienti della giornata di oggi al Settecolli 2019 ovviamente saranno disponibili per tutti gli appassionato in diretta tv dalla piscina del Foro italico di Roma. La sessione mattutina delle batterie e poi naturalmente in serata la sessione delle finali saranno entrambe visibili sul canale Rai Sport + HD, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili di conseguenza anche in diretta streaming video sul portale raiplay.it gratuitamente e per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA SETTECOLLI 2019: IL PROGRAMMA DI OGGI

Abbiamo già accennato che ogni giorno di gara al Settecolli ha le sue gare, che vivranno al mattino le batterie e in serata le finali. Vediamo dunque adesso che cosa ci attenderà oggi, sabato 22 giugno: al mattino ecco dunque il primo turno di 100 farfalla femminili, 200 farfalla maschili, 100 dorso femminili, 100 dorso maschili, 400 misti femminili, 400 misti maschili, 100 stile libero femminili, 100 stile libero maschili, 50 rana femminili, 50 rana maschili, 800 stile libero femminili e 800 stile libero maschili. In serata vivremo le finali di queste stesse gare, in totale dodici che andranno a comporre la diretta Settecolli 2019 in questa seconda giornata. In ottica italiana l’attesa sarà per Simona Quadarella e per i “gemelli” Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti sulle gare più lunghe, ma anche per gli specialisti delle gare più veloci, capitanati dal campione d’Europa Alessandro Miressi nello stile libero e da Fabio Scozzoli nella rana.



