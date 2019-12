Diretta Sicula Leonzio Vibonese/ Streaming video: padroni di casa favoriti? (Serie C)

Sicula Leonzio Vibonese, diretta dall’arbitro Matteo Centi della sezione Aia di Viterbo, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio. Domenica 1 dicembre 2019, siamo alla diciassettesima giornata del girone C di Serie C e Sicula Leonzio Vibonese sarà un match importantissimo per queste due formazioni che vogliono salvarsi, ma con i calabresi che possono anche sognare qualcosa in più, avendo infatti 20 punti contro gli 11 della Sicula Leonzio. La compagine di Lentini è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo del Picerno di domenica scorsa, mentre la Vibonese aveva visto rinviare la sua sfida tutta calabrese con il Catanzaro e di conseguenza l’ultimo match disputato dagli ospiti è quello perso due settimane fa sul campo del Potenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sicula Leonzio Vibonese non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO VIBONESE

Passando alle probabili formazioni di Sicula Leonzio Vibonese, ecco che la squadra di casa avrà poco da cambiare, visto che nelle ultime settimane il rendimento è stato alquanto positivo. I ragazzi di mister Bucaro sono in forma e stanno disputando delle ottime partite. Il modulo dell’ex tecnico dell’Avellino sarà il 4-3-3 che vedrà tra i pali l’esperto Nordi. In difesa spazio certo per De Rossi, Petta, Sosa e Sabatino. In mezzo al campo non dovrebbero mancare Palermo, Megelaitis e Maimone. Il reparto offensivo dei siciliani si baserà infine sugli esterni Bariti e Sicurella, mentre il bomber sarà Lezcano. In casa della Vibonese c’è entusiasmo visto che la classifica è decisamente positiva. Il modulo del tecnico della formazione calabrese sarà il 4-3-3, dunque uguale a quello dei bianconeri. Greco sarà il portiere mentre in difesa agiranno Tito, Altobello, Malberti e Pugliese. In mezzo al campo non mancheranno Tumbarello, Petermann ed Emmausso, infine nel tridente d’attacco ci aspettiamo come Ciotti, Bernardotto e Taurino.

PRONOSTICI E QUOTE

Dando un’occhiata alle quote per il pronostico circa Sicula Leonzio Vibonese, possiamo considerare leggermente favorita la Sicula Leonzio, la cui vittoria (segno 1) è infatti quotata dall’agenzia Snai a 2.80. Il pareggio (segno X) è dato invece a 3.10, mentre la vittoria esterna della Vibonese (segno 2) varrebbe 3.50 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA