Diretta Siena Arezzo/ Streaming video tv: bel derby toscano (Coppa Italia Serie C)

Siena Arezzo, che verrà diretta dal signor Francesco Meraviglia e si gioca mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Il Siena è sesto in classifica nel girone A di Serie C dopo l’ultimo pareggio contro il Renate secondo della classe fino all’ultima giornata disputata. Decisamente più indietro l’Arezzo, appena sopra la zona play out dopo l’ultimo ko in casa del Pontedera, proprio la squadra che il Siena ha battuto nel precedente turno di Coppa Italia per accedere ai sedicesimi di finale. L’Arezzo invece fa il suo esordio in questo turno della competizione, dopo aver partecipato in estate ai primi turni ad eliminazione diretta della Tim Cup.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Arezzo, mercoledì 6 novembre 2019, non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports offrirà in esclusiva ai suo abbonati la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA AREZZO

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Siena Arezzo, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Il Siena allenato da Michele Mignani schiererà un 3-5-2: Confente, Romagnoli, D’Ambrosio, Panizzi, Migliorelli, Vassallo, Gerli, Serrotti, Oukhadda, Cesarini, Guidone. L’Arezzo guidato in panchina da Daniele Di Donato risponderà con un 3-5-2 così schierato: Pissardo, Luciani, Borghini, Baldan, Corrado, Belloni, Foglia, Tassi, Caso, Cutolo, Gori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano il Siena favorito sull’Arezzo. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.10, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.90. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.05.



