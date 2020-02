Diretta Siena Monza/ Streaming video tv: la capolista in casa della Robur (Serie C)

Siena Monza viene diretta dal signor Daniele De Santis, ed è in programma alle ore 17:30 di domenica 9 febbraio per la 25^ giornata nel girone A della Serie C 2019-2020. All’andata la Robur aveva fatto il colpo al Brianteo, vincendo 2-0 e infliggendo ai biancorossi quella che ancora oggi è l’unica sconfitta in campionato: il cammino della capolista è stato devastante e, anche a causa di una concorrenza non troppo continua, il Monza arriva a questo appuntamento, dopo aver battuto 4-0 il Lecco, con un vantaggio di 17 punti sul Pontedera e dunque una promozione diretta che è ormai in tasca, salvo ribaltoni che però dovrebbero essere clamorosi. Il Siena insegue un posto nella fase nazionale dei playoff senza passare dai primi turni: buon campionato quello della Robur che in questo momento deve recuperare due punti per prendersi la quarta posizione, e vuole ripartire di slancio riscattando il pareggio di Busto Arsizio contro la Pro Patria. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Siena Monza, che rimane una partita di cartello; nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre saranno disposte sul terreno di gioco, leggendo le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Monza, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA MONZA

Alessandro Dal Canto potrebbe cambiare qualcosa per Siena Monza, ovviamente rispetto a domenica scorsa: nel suo 4-3-1-2 Cesarini potrebbe tornare a occupare la trequarti supportando D’Auria e Guidone, ma anche Sparacello si gioca un posto in attacco. Gerli potrebbe quindi scalare sulla linea dei centrocampisti prendendo il posto di Lombardo (ma qui anche Simone Icardi può essere in ballottaggio), verrebbero confermati Vassallo e Arrigoni mentre in difesa Buschiazzo e Panizzi proteggeranno il portiere Confente, con Dario D’Ambrosio e Migliorelli come terzini. Ampie scelte per Cristian Brocchi, che giocherà comunque con modulo speculare: Nicola Mosti o Chiricò il trequartista (con Iocolano da terzo incomodo), Finotto e Gliozzi che possono sostituire Dany Mota e Rauti davanti (se la gioca anche Andrea Brighenti) Nicola Rigoni e Machin che cercano spazio in mediana dovendo però vincere la concorrenza di Tommaso Morosini, un altro degli arrivi di gennaio, e Armellino per affiancare Fossati. L’unico reparto che sembra fissato è la difesa, anche se Marconi può prendere il posto di Filippo Scaglia davanti a Lamanna; il veterano Paletta sarà l’altro centrale, Lepore e Anastasio giocheranno come laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Siena Monza abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale i brianzoli partono favoriti: 1,95 il valore del segno 2 che identifica la loro vittoria all’Artemio Franchi, mentre con il successo interno della Robur la vincita corrisponderebbe a 3,90 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe guadagnare un valore che ammonta a 3,20 volte la puntata.



