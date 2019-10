Diretta Siena Pro Vercelli/ Streaming video tv: sfida di fascino (Serie C)

Siena Pro Vercelli, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia della sezione Aia di Jesi allo stadio Artemio Franchi di Siena, si gioca oggi pomeriggio domenica 27 ottobre, con inizio alle ore 15.00 per il dodicesimo turno di andata del girone A della serie C. Il Siena si presenta a questo incontro sul terreno amico con 20 punti in classifica, ma con otto lunghezze di distacco dalla testa della classifica, occupata dal Monza, mentre la formazione piemontese è a quota 13 punti che le valgono la decima posizione. Un match nel quale la formazione di Dal Canto vuole dare seguito al buon momento di forma che sta attraversando, mentre per la Pro Vercelli si tratta di dare una svolta positiva alla stagione dopo il pareggio casalingo contro l’Arezzo (gol di Cecconi per la Pro). Nell’ultimo turno infrasettimanale invece il Siena ha giocato un derby “storico” con la Pianese, vincendolo per 2-0 con reti realizzate da Cesarini e D’Auria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Pro Vercelli non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PRO VERCELLI

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Siena Pro Vercelli al Franchi. I bianconeri padroni di casa, allenati da Michele Mignani, dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2 che vede il terzetto di difensori che opera davanti al portiere Confente composto da D’Ambrosio, Baroni e Panizzi, con il centrocampo che vede sulle due fasce Oukadda e Migliorelli, con compiti di spinta e di recupero, ed i centrocampisti centrali Serrotti, Arrigoni e Gerli con quest’ultimo nel ruolo di regista, ed una coppia di punte formata da Cesarini che agisce sulla destra e Polidori sul lato sinistro. Da parte della Pro Vercelli, il tecnico Alberto Gilardino, che deve fare a meno del portiere Moschin, espulso nel turno precedente, lo sostituisce nel suo 4-3-3 con Saro. La linea difensiva dei piemontesi vede la presenza dei due esterni Franchino e Volpe e dei difensori centrali Auriletto e Carosso; a centrocampo linea con da destra a sinistra Grossi, Schiavon e Bani, ed in attacco tridente con Rosso e Dentello Azzi che agiscono sulle due fasce a supporto del centravanti Cecconi, che ha realizzato il pareggio nel turno infrasettimanale.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine proviamo ad analizzare il pronostico di Siena Pro Vercelli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sul risultato di questa partita: segno 1 quotato a 1,97, il segno X vale 3,15 e il segno 2 ripagherebbe gli scommettitori 3,90 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA