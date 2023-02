Diretta/ Siena Recanatese, video streaming tv: Paloschi sfida Sbaffo (Serie C)

DIRETTA SIENA RECANATESE: TOSCANI FAVORITI!

Siena Recanatese, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 febbraio 2023 allo stadio Artemio Franchi di Siena, è una gara valida per la 29° giornata del girone A di Serie C. Punti importanti quelli in palio questo pomeriggio tra due formazioni reduci da momenti piuttosto diversi.

Diretta/ Recanatese Pontedera (risultato finale 1-0): rete decisiva di Sbaffo!

Il Siena è in piena zona playoff, all’ottavo posto, con 41 punti, frutto di dieci vittorie, undici pareggi e sette pareggi. La vittoria manca da diverso tempo ai bianconeri, reduci dal pareggio esterno per 0-0 contro il Rimini. La Recanatese, invece, è quattordicesima a quota 32 punti, frutto di sette vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte. Due successi di fila per i giallorossi: 1-3 contro la Lucchese e 1-0 contro il Pontedera.

DIRETTA/ Rimini Siena (risultato finale 0-0): occasione sprecata per i bianconeri!

SIENA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Siena Recanatese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Siena Torres (risultato finale 2-2): Disanto trova il pareggio in extremis!

PROBABILI FORMAZIONI SIENA RECANATESE

Ancora qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Siena e Recanatese, andiamo a conoscere le probabili formazioni. Partiamo dai bianconeri, in campo con il 4-3-3: Lanni, Raimo, Crescenzi, Franco, Favalli, Castorani, Leone, Meli, Belloni, Paloschi, Orlando. Passiamo adesso agli ospiti, il modulo è il classico 4-4-2: Fallani, Somma, Peretti, Ferrante, Yabre, Guadagni, Alfieri, Morrone, Carpani, Giampaolo, Sbaffo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Siena favorito sulla Recanatese secondo i principali bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri degli esperti grazie a Eurobet: la vittoria del Siena è a 1,83, il pareggio è a 3,00, mentre il successo della Recanatese paga 4,80 volte la posta. Si prospetta una gara molto chiusa e con poche reti: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,40. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,10 e 1,65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA