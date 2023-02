Diretta/ Siena Torres, video streaming tv: gara aperta (Serie C)

DIRETTA SIENA TORRES: TOSCANI FAVORITI

Siena Torres, in diretta alle ore 19.30 di mercoledì 15 febbraio 2023 allo stadio Artemio Franchi di Siena, è una gara valida per la 27° giornata del girone B di Serie C, di cui di fatto costituisce un posticipo essendo slittata di tre giorni a causa dello sciame sismico che aveva interessato la città toscana, imponendo lo spostamento alla Lega Pro. Punti pesanti in palio tra due squadre che non trovano la vittoria ormai da troppo tempo.

Il Siena è settimo in classifica con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. I bianconeri arrivano a questo appuntamento dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro il Cesena. La Torres, invece, è tredicesimo con 29 punti, raccolti grazie a sei vittorie, undici pareggi e nove sconfitte. I sardi hanno raccolto due punti nelle ultime tre uscite, nell’ultimo turno l’1-1 contro la Lucchese.

SIENA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Torres non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Siena Torres sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA TORRES

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Siena e Torres, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai toscani, schierati con il consueto 4-3-3: Lanni, Raimo, Crescenzi, Riccardi, Bearzotti, Petrelli, Leone, Belloni, Di Santo, Paloschi, Frediani. Passiamo adesso alla compagine sarda, in campo con il 4-3-1-2: Salvato, Fabriani, Dametto, Antonelli, Liviero, Masala, Lora, Gianola, Lisai, Diakite, Scappini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Siena Torres vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Siena è a 2,05, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Torres è a 3,70. Secondo gli esperti non ci saranno molte reti: Under 2,5 a 1,39 e Over 2,5 a 2,75. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,25 e 1,55.

