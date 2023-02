Diretta/ Torres Lucchese streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA TORRES LUCCHESE: TRASFERTA SARDA PER I ROSSONERI

La diretta Torres Lucchese, in programma il 4 febbraio 2023 alle 14:30, racconta di una gara potenzialmente interessante. I sardi sono al tredicesimo posto, ma non possono ancora dormire sugli allori visto che la zona playout dista solo quattro lunghezze. Sarà infatti necessario trovare vittorie come quella con l’Imolese per tenere lontano l’incubo retrocessione, anche se le ultime due sfide dei rossoblu sono state un pareggio e una sconfitta. Più tranquilla la situazione della Lucchese che però non può restare a guardare visto che la zona playoff è diventata ormai un obiettivo dichiarato.

I toscani non hanno dimostrato un feeling stupendo col fattore casa, soprattutto nell’ultimo periodo. Nelle tre sfide a cavallo tra il 2022 e il 2023, la Lucchese non è mai riuscita a vincere lasciando per strada punti importanti con Reggiana, Fiorenzuola e San Donato. Più positivo il trend esterno della Torres, nona in classifica per prestazioni in trasferta e reduce da tre vittorie nelle ultime cinque sfide giocate lontano dall’isola sarda.

DIRETTA TORRES LUCCHESE STREAMING VIDEO

La diretta della partita Torres Lucchese sarà inoltrata da Eleven Sports, qui sono disponibili anche gli altri scontri di Serie C. Il servizio abbonamento è diviso mensilmente e/o stagionalmente

La diretta Torres Lucchese in streaming video è visibile su smart tv o dispositivi multimediali, quali computer, smartphone o tablet.

TORRES LUCCHESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torres Lucchese inverosimilmente seguiranno il modulo sardo 4-3-1-2 e il sempreverde 4-3-3 per i toscani Salvato-guardia della porta col numero 22, parerà per i rossoblu. In zona difesa la catena Lombardo, Antonelli, Dametto, Girgi. L’esterno destro Gianola, l’equilibratore Urso e il laterale sinistro Bonavolonta s’ impongono nella metà del campo. Il trequartista Saporiti precede il duo attaccante Ruocco, Diakite.

Per i rossoneri è Cucchietti a scagliare via i tiri avversari. La montagna difensiva Quirini, Tiritiello, Benassai e il terzino sinistro Visconti. Nella zona nevralgica del campo si dispongono Mastalli, D’Alena a cui passa il pallino del gioco e l’esterno basso Tumbarello. Trio della guerriglia Rizzo Pinna, Romero, Bruzzaniti











