Diretta Simona Quadarella/ Finale 1500 sl streaming video Rai 2, Europei nuoto 2022

DIRETTA FINALE SIMONA QUADARELLA 1500 SL, EUROPEI NUOTO 2022

Sarà bis per Simona Quadarella? La sua finale dei 1500 sl agli Europei nuoto 2022 Roma prende il via alle ore 19:30 di lunedì 15 agosto, e naturalmente c’è grande attesa per scoprire se la romana riuscirà a portare a casa un’altra medaglia d’oro. Per Simona Quadarella la competizione continentale di casa è inadarellaiziata nel migliore dei modi: oro negli 800 con il tempo di 8’20’’54, e dunque una straordinaria tripletta sulla distanza se consideriamo le gare che l’azzurra ha disputato agli Europei nuoto nel corso della carriera, a conferma dello straordinario talento di una nuotatrice pronta a raccogliere eredità pesanti.

DIRETTA SIMONA QUADARELLA/ Finale 800 sl Europei: medaglia d'oro per l'azzurra!

Non solo: la diretta della finale di Simona Quadarella nei 1500 sl potrebbe consegnarci un tris anche in questa gara, e allora bisogna approfondire il discorso legato a una nuotatrice che da quando ha iniziato a competere agli Europei nuoto è sempre risultata imbattuta nelle gare individuali, e ora vuole fortemente proseguire questa straordinaria striscia vincente. Vedremo se sarà in grado di farlo, mentre aspettiamo che la finale dei 1500 sl prenda il via facciamo qualche rapido approfondimento circa il contesto qui a Roma e la finale.

SIMONA QUADARELLA MEDAGLIA DI BRONZO/ Terza negli 800 sl Mondiali, oro Ledecky!

DIRETTA FINALE SIMONA QUADARELLA 1500 SL: COME SEGUIRE GLI EUROPEI NUOTO 2022

La diretta tv di Simona Quadarella e della sua finale dei 1500 sl sarà garantita da Rai Due: sappiamo infatti che gli Europei nuoto 2022 sono coperti dalla televisione di stato che ne trasmette le immagini, e in particolar modo la sessione serale (quella in cui vengono assegnate le medaglie) è appannaggio del secondo canale dell’emittente. Di conseguenza questo appuntamento sarà disponibile anche con il servizio di diretta streaming video: per questa opzione vi basterà visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installarne la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

SIMONA QUADARELLA QUINTA/ Delusione nei 1500 sl ai Mondiali: oro a Katie Ledecky!

DIRETTA FINALE SIMONA QUADARELLA 1500 SL, EUROPEI NUOTO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Simona Quadarella, impegnata nella finale dei 1500 sl agli Europei nuoto 2022, dobbiamo dire che nella piscina di Roma avremo un’altra italiana a caccia di medaglie: si tratta di Martina Rita Caramignoli, anche lei laziale (ma di Rieti) e che ha compiuto 31 anni lo scorso maggio. attenzione perché a livello continentale la Caramignoli è andata forte: otto anni fa a Berlino ha conquistato la medaglia di bronzo e nel 2020 a Budapest ha ripetuto il terzo gradino del podio, in entrambi i casi la distanza era quella dei 1500 e dunque per questa sera ci sono grandi speranze di piazzare entrambe le nostre atlete sul podio.

Chiaramente, con tutto il rispetto e il tifo possibili per Martina, i riflettori saranno accesi soprattutto su Simona Quadarella, il cui percorso ricorda quello di una certa Federica Pellegrini per quello che la romana ha saputo vincere. Per il momento stiamo parlando quasi esclusivamente di Europei nuoto, perché a livello intercontinentale Simona fatica certamente di più; a Roma questa sera siamo dunque nel suo elemento, tra poche ore scopriremo se ancora una volta saprà timbrare una medaglia d’oro…











© RIPRODUZIONE RISERVATA