Simona Quadarella/ Diretta finale 800 sl Europei streaming video Rai, orario

Simona Quadarella sarà protagonista oggi agli Europei di nuoto Roma 2022, perché alle ore 19.27 ci sarà la finale degli 800 sl femminili nella piscina del Foro Italico della nostra capitale, dove naturalmente la romana Simona Quadarella è a casa più ancora di tutti gli altri azzurri. Dobbiamo essere chiari: la nostra nuotatrice è la grande favorita per la medaglia d’oro di questi 800 sl, distanza della quale è bronzo olimpico e mondiale in carica, in entrambi i casi riscattando sulla distanza “breve” (si fa per dire) una precedente delusione nei 1500.

Dal momento che ai Mondiali hanno battuto Simona Quadarella sugli 800 sl la super campionessa statunitense Katie Ledecky e Kiah Melverton per l’Australia, ecco logicamente che agli Europei di nuoto la donna da battere in questa gara sarà proprio la padrona di casa, che ieri intanto ha fatto registrare il miglior tempo nelle batterie, senza dimenticare che si è qualificata anche l’altra azzurra Martina Rita Caramignoli. Per tutti questi motivi sarà una gara imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Simona Quadarella negli 800 sl agli Europei di nuoto 2022…

SIMONA QUADARELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 800 SL EUROPEI DI NUOTO 2022

La finale degli 800 sl femminili agli Europei di nuoto Roma 2022 con Simona Quadarella sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 800 SL DI SIMONA QUADARELLA IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, FINALE 800 SL EUROPEI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Simona Quadarella quindi sarà grande protagonista della finale degli 800 sl agli Europei di nuoto Roma 2022. Il primo tempo di qualificazione in 8’23”46 nuotato in scioltezza ha dato indicazioni importanti soprattutto perché colei che degli 800 sl è campionessa europea e bronzo sia olimpico sia mondiale in carica ha dato la sensazione di essere nettamente superiore a tutta la concorrenza. Per darvi un’idea: il secondo miglior tempo dopo quello dell’italiana è stato ottenuto dalla tedesca Isabel Marie Gose in 8’30”01, oltre sei secondi e mezzo dietro alla nuotatrice romana.

Simona Quadarella dunque dovrà “solo” nuotare come sa, sfruttando la spinta dei tifosi di casa come una motivazione in più e non come un motivo di pressione. Per il podio, oltre alla Gose evidenziamo la turca Merve Tuncel con il tempo di 8’31”12, ma provando a sognare ancora più in grande ricordiamo che Martina Rita Caramignoli è quarta in 8’33”25. Si va a caccia dell’oro degli 800 sl agli Europei di nuoto Roma 2022, con Simona Quadarella e magari anche sognando due azzurre sul podio…











