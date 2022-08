Diretta Europei nuoto Roma 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 14 agosto

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: OGGI 5 FINALI!

La diretta degli Europei nuoto Roma 2022 oggi, domenica 14 agosto, vivrà la sua quarta giornata. Protagonisti sono per ora sempre il nuoto in corsia e il nuoto artistico, che nelle prossime ore assegneranno un totale di otto titoli di questa meravigliosa rassegna continentale che si svolge nella piscina del Foro Italico. Gli Europei di nuoto ci stanno esaltando, anche se dobbiamo dire che oggi per l’Italia potrebbe essere una giornata più “tranquilla” – ma attenzione, le speranze di podio saranno comunque molto concrete. I nuotatori italiani a inizio estate ci hanno esaltato con un Mondiale praticamente perfetto a Budapest e i primi giorni di Roma 2022 stanno proseguendo su quella scia, in particolare la quantità di successi ottenuti venerdì è destinata ad entrare nella storia dello sport italiano.

Anche ieri gli Azzurri ci hanno fatto divertire parecchio, è bello che gli Europei di nuoto 2022 capitino in casa proprio in questo periodo così felice per il nuoto e per tutti gli sport acquatici italiani, che si godono questa più che meritata ribalta, che magari avrà pure il benefico effetto di avvicinare tanti ragazzi allo sport. Come abbiamo già accennato, oggi domenica 14 agosto ci saranno ben otto titoli in palio. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella quarta giornata la diretta Europei nuoto Roma 2022, in compagnia ancora di nuoto in corsia e nuoto artistico.

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei nuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione delle finali del nuoto in corsia avrà l’appuntamento su Rai 2.

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di entrare nel vivo della diretta degli Europei nuoto Roma 2022, ricordiamo che il programma della giornata inizierà anche oggi, domenica 14 agosto, già alle ore 9.00 del mattino con la sessione delle batterie che comprenderà i 200 sl maschili, i 100 farfalla femminili, i 50 dorso maschili, i 200 rana femminili, la staffetta 4×100 sl maschile e i 1500 sl femminili. Il tardo pomeriggio degli Europei nuoto Roma 2022 sarà imperniato invece, come sempre a partire dalle ore 18.00, su quattro semifinali ma soprattutto sulle cinque finali che assegneranno oggi i propri titoli.

Nella prima parte della sessione vivremo una dietro l’altra le finali di 100 farfalla maschili e 50 dorso femminili con una Silvia Scalia in clamorosa evidenza dopo le semifinali, verso fine sessione ecco invece le finali dei 200 rana maschili con un Luca Pizzini ambizioso, dei 200 sl femminili e della staffetta 4×100 sl maschile nella quale l’Italia dovrebbe essere la principale favorita – ma c’è prima da passare la qualificazione mattutina. Da notare infine che oggi sarà splendido protagonista anche il nuoto artistico, con orari tra l’altro diversi dal solito: già al mattino due finali, dalle ore 9.30 prima il Solo libero femminile e poi il Solo libero maschile, rispettivamente con Linda Cerruti e Giorgio Minisini, poi alle ore 15.00 ci sarà la finale del Combinato femminile.

