DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 800 SL OLIMPIADI PARIGI 2024: PER IL RISCATTO (OGGI 3 AGOSTO)

Ci sono molte similitudini con tre anni fa e allora speriamo nel medesimo finale per la diretta Simona Quadarella nella finale degli 800 sl femminili alle Olimpiadi Parigi 2024, uno dei piatti forti nella piscina de La Defense Arena oggi, sabato 3 agosto. L’appuntamento sarà alle ore 21.28 per la gara sulle 16 vasche, nella quale la romana cercherà il riscatto dopo il quarto posto nei 1500 sl, risultato eccellente (sia ben chiaro) ma che ha lasciato inevitabilmente l’amaro in bocca a Simona Quadarella perché l’azzurra sulla carta poteva essere la seconda favorita dopo Katie Ledecky.

Diretta Italia Romania/ Streaming video Rai: il Settebello sogna (Pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024, 3 agosto)

Simona Quadarella a Tokyo mancò il podio nella gara più lunga e poi si prese il bronzo negli 800, nonostante la concorrenza fosse sulla carta più folta. Oggi potremmo ripetere lo stesso discorso, perché le rivali sono tante e nobili, dalla Ledecky ad Ariarne Titmus e non solo, ma anche la romana è tra le nuotatrici di mezzofondo più quotate al mondo e allora speriamo che ci possa essere il bis di podi olimpici nella diretta Simona Quadarella per la finale degli 800 sl femminili…

Diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: quattro finali oggi, sabato 3 agosto

COME VEDERE LA DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 800 SL, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Considerando l’orario, ci aspettiamo che la diretta tv Simona Quadarella nella finale degli 800 sl alle Olimpiadi Parigi 2024 dovrebbe essere su Rai Due, ma in caso di necessità c’è anche Rai Sport (canale numero 58), oltre naturalmente alla diretta streaming video di Rai Play. Per gli abbonati ecco la possibilità del canale dedicato al nuoto da Eurosport e in streaming naturalmente la piattaforma Discovery Plus, che trasmette tutte le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SIMONA QUADARELLA 800 SL IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

Leon Marchand, chi è il nuotatore francese/ Ha vinto quattro ori alle Olimpiadi di Parigi 2024

SIMONA QUADARELLA, FINALE 800 SL OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PROSPETTIVE

Presentando la diretta Simona Quadarella nella finale degli 800 sl femminili, dobbiamo dire che sulla carta la concorrenza è più forte rispetto ai 1500. Ritroviamo la russa naturalizzata francese Anastasiya Kirpichnikova e la tedesca Isabel Gose, che hanno tenuto giù dal podio la romana pochi giorni fa, però in corsie laterali come d’altronde anche l’Azzurra, perché sulla carta gli 800 stile libero femminili dovrebbero essere soprattutto un super “derby” tra Stati Uniti e Australia.

Sotto i riflettori ci sono certamente Katie Ledecky e Ariarne Titmus, le due più grandi campionesse sulla distanze medio-lunghe dello stile libero, che ancora una volta si sfideranno, ma per gli Usa c’è anche una eccellente Paige Madden e per gli Aussie la seconda punta è Lani Pallister. Bisogna battere quindi una concorrenza molto forte se si vorrà colorare d’azzurro la diretta Simona Quadarella nella finale degli 800 sl femminili.