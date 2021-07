Simona Quadarella diretta finale 800 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: medaglia per l’Italia?

SIMONA QUADARELLA, FINALE 800M SL ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: AZZURRA PER IL PODIO?

Si accederà questa notte la finale degli 800m stile libero femminili con Simona Quadarella, per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: appuntamento oggi, sabato 31 luglio alle ore 3.46 secondo il fuso orario italiano (ma ricordammo che saranno le 10.36 in terra nipponica). Dopo la cocente delusione dei 1500m SL, Simona Quadarella ci riprova in questa sua prima esperienza ai giochi olimpici, sulla distanza che le è più congeniale: sulla carta la romana ha discrete chance di medaglia, almeno per il bronzo, anche se ovviamente servirà dare il massimo, e forse anche di più. in vasca al Tokyo Acquatics Center. Le rivali per la medaglia più preziosa nella finale degli 800m stile libero femminili alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono tante e agguerrite: la nostra azzurra dovrà dunque dimostrare di essersi completamente messa alle spalle la delusione per i 1500m (dove un fisico debilitato dalla gastroenterite non aveva aiutato) e di avere ancora “veleno” nelle vene per poter puntare a un risultato importante.

SIMOMA QUADARELLA, FINALE 800M SL DONNE, OLIMPIADI TOKYO 2020: LE RIVALI DELL’AZZURRA

Come abbiamo accennato prima, pure nella finale degli 800m stile libero femminili per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Simona Quadarella non avrà vita facile: anzi le rivali che hanno strappato un pass per la gara delle medaglie sono davvero temibili e l’azzurra pure non vanta il favore del pronostico, nonostante il buon 8.17.32 segnato in batteria. Ecco infatti oggi in corsia cinque la campionessa del mondo in carica nonché detentrice del record mondiale Katie Ledecky, che ai preliminari ha raggiunto il crono di 8.15.67, unica a scendere sotto l’8.16 fino a qui: pure presenti la connazionale Grimes e soprattutto l’australiana Ariarne Titmus, già medaglia d’oro per i 200m e i 400m stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e prima indiziata ai primi due gradini del podio oggi (assieme alla Ledecky ovviamente). Ma non solo: da tenere d’occhio anche Sarah Kohler e la cinese Wang Jianjiahe, che potrebbero dare del filo da torcere alla romana per la medaglia di bronzo. Sulla carta dunque una finale molto difficile per Quadarella, che pure ha dato segni di grandissima vitalità nelle batterie: staremo a vedere che succederà in vasca!.

