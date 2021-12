Diretta Simona Quadarella/ Finale 800 SL, streaming video Rai: c’è anche Caramignoli!

SIMONA QUADARELLA FINALE 800 STILE LIBERO: SUL TETTO DEL MONDO?

Oggi, sabato 18 dicembre 2021 si accenderà la diretta della finale degli 800m stile libero femminili ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 con Simona Quadarella e Martina Caramignoli ai blocchi di partenza. Siamo dunque all’Etihad Arena di Abu Dhabi, dove con oggi si celebra la terza giornata della magnifica manifestazione iridata sulla misura dei 25 metri e pure saranno ancora riflettori puntati sulle nostre due mezzofondiste, a caccia dell’ennesima impresa.

Dopo le sessioni di batterie e semifinali non eccezionali, pure Simona Quadrella appare pronta a salire ancora una volta sul tetto del mondo: con lei anche Martina Caramignoli, che pure non appare, almeno da pronostico, la prima indiziata per la medaglia doro. Pur non possiamo escludere nessun dopo di scena ed entrambe le azzurre ci hanno ben abituato a grandi imprese: staremo a vedere che cosa ci dirà la vasca clorata degli emirati arabi.

DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 800 STILE LIBERO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Simona Quadarella nella finale dei800 stile libero, che vedrà impegnata anche Martina Caramignoli, come tutti i Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, sarà trasmessa da Rai Sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Al solito, ci sarà la possibilità di seguire la gara anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è accessibile tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 800 SL MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: COME ARRIVA LA ROMANA E MARTINA CARAMIGNOLI

Impazienti di dare il via alla diretta della finale degli 800m stile libero femminili ai Mondiali di nuoto in vasca corta, pur abbiamo ora andar a ricordare come le due azzurre in finale, ovvero Simona Quadarella e Martina Caramignoli si sono comportate fino a qui. Come abbiamo accennato prima, per entrambe non sono stati prestazioni spettacolari durante le batterie di qualificazione. Lo scorso 17 dicembre in vasca alla Etihad Arena infatti la nuotatrice romana ha trovato appena la quarta posizione nella classifica generale dei tempi, con il crono di 8:14.10, ben distante dunque dal 8:10.08 segnato dalla cinese Binglji Li, leader assoluta in quella mattinata.

Non solo va pure aggiunto che Quadarella non ha colpito in termini di prestazione, abbassando i ritmi in maniera notevole nella parte finale della gara. Pure non sono stati tempi eccezionali che per l’altra azzurra in finale Martina Caramignoli. La mezzofondista di Rieti infatti è passata in finale solo con il sesto crono generale e il tempo di 8:15.01 (a + 4.93 dalla cinese). Visti tali tempo facile immaginare per entrambe una finale non facilissima per i mondiali di nuoto in vasca corta 2021: attenzione allora proprio alla cinese Bingji Li, stratosferica nelle batterie come pure alla canadese McIntosh, seconda ieri mattina e alla tedesca Isabel Gose, ottima con il crono di 8:13:61. Attenzione pure a Anastasia Kirpichnikova, che ha fatto grandi cose durante gli ultimi Europei di mezza vasca e che nella misura è pure campionessa del mondo in carica.



