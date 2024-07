DIRETTA SINNER BERRETTINI/ Video streaming tv: c’è un solo precedente (Wimbledon 2024, oggi 3 luglio)

DIRETTA SINNER BERRETTINI: IL PRECEDENTE

C’è un solo precedente per quanto riguarda la diretta di Sinner Berrettini: il bellissimo derby italiano che animerà il secondo turno di Wimbledon 2024 vive oggi il suo secondo episodio. Francamente, avremmo sperato in qualcosa di più: ormai Jannik Sinner è un giocatore solidissimo che arriva in fondo ai grandi tornei da qualche anno, ma come detto il problema principale risiede nel fatto che Matteo Berrettini da un paio di stagioni non è più riuscito ad avere la giusta costanza sul circuito professionale, falcidiato da infortuni che l’hanno fatto anche uscire dalla Top 100 del ranking Atp, a dimostrazione delle difficoltà incontrate.

Non è un segreto che in passato il tennista romano abbia anche pensato di smettere, perché il suo livello non era di competitività come un tempo; adesso la speranza è che possa tornare grande e Wimbledon 2024 potrebbe essere l’ennesimo trampolino per lui. Intanto, riguardo il derby contro l’attuale numero 1 Atp, l’incrocio con Sinner era arrivato a Toronto lo scorso anno, nel primo Masters 1000 che l’altoatesino aveva messo in bacheca. Era stata una vittoria netta da parte di Sinner, che si era imposto con il risultato di 6-4 6-3; oggi però le condizioni sono appunto diverse, dunque sarà interessante scoprire quello che succederà nel derby… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER BERRETTINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2024

Naturalmente la diretta tv di Sinner Berrettini sarà affidata alla televisione satellitare, e dunque riservata agli abbonati: il canale principale che trasmette Wimbledon 2024 è Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) con tutti gli approfondimenti da studio, ma il match di secondo turno potrebbe andare in scena anche su Sky Sport Uno (201), in ogni caso i clienti dell’emittente potranno seguirlo integralmente anche grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile, con i dati del proprio abbonamento, con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SINNER BERRETTINI WIMBLEDON 2024: DERBY SPETTACOLO!

Forse non si poteva chiedere di meglio al secondo turno di Wimbledon 2024: mercoledì 3 luglio si gioca la diretta di Sinner Berrettini, straordinario secondo turno dello Slam di Londra. Attenzione: è un grande spettacolo per noi italiani, perché si tratta di un derby tra due giocatori che, al netto di infortuni e scarsa condizione, sono i più forti e competitivi nel nostro Paese, ma anche in termini assoluti, perché Jannik Sinner (che ha sofferto parecchio all’esordio, vincendo in quattro set contro Yannick Hanfmann) è il numero 1 Atp ma Matteo Berrettini è stato in Top Ten e qui a Wimbledon ha giocato una finale tre anni fa.

La diretta di Sinner Berrettini arriva al secondo turno perché il romano, purtroppo, dopo quell’ultimo atto perso contro Novak Djokovic ha avuto parecchi problemi fisici, dovendo stare fermo a lungo e naturalmente crollando in classifica; in condizioni normali questa sfida potrebbe benissimo essere una finale, e noi aspettiamo il momento in cui eventualmente lo sarà davvero. Adesso però dobbiamo presentare nel dettaglio la diretta di Sinner Berrettini per questa giornata di Wimbledon 2024, provando a capire chi sia davvero favorito e come possano andare le cose, di certo comunque avremo un grande protagonista al terzo turno dello Slam.

DIRETTA SINNER BERRETTINI WIMBLEDON 2024: GRANDE EQUILIBRIO

Abbiamo già detto che la diretta di Sinner Berrettini sarà un grande avvenimento per gli italiani e, possiamo aggiungere, sicuramente Sinner non sarà troppo contento di incrociare il connazionale. Il motivo è chiaro: Berrettini ha un ranking per nulla commisurato al suo reale livello, soprattutto sull’erba è un giocatore di straordinario talento come ha dimostrato, per l’appunto, diventando il primo italiano a raggiungere una finale a Wimbledon e facendolo con pieno merito. Sui campi verdi Matteo sa esaltarsi e, almeno oggi, ha certamente qualcosa più di Sinner: l’altoatesino arriva dal trionfo di Halle, ma al primo turno di Wimbledon 2024 ha penato parecchio prima di battere Hanfmann.

Certamente un match singolo non può fare giurisprudenza, Sinner poi ha comunque cinque anni meno di Berrettini e tutto il tempo per crescere anche su questa superficie, ma allo stato attuale delle cose l’erba favorisce l’italiano più esperto e sappiamo bene che questo può contare parecchio. Insomma, un’eliminazione di Sinner per mano di Berrettini al secondo turno di Wimbledon 2024 sarebbe tutt’altro che clamorosa, dall’altra parte però si tratterebbe pur sempre del numero 1 del ranking Atp che termina la sua corsa in uno Slam avendo vinto un solo match. Anche per questo sarà una giornata davvero intrigante, il fatto che poi siano coinvolti due italiani la rende per noi ancora più interessante.











