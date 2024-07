Diretta Sinner Hanfmann/ Wimbledon 2024 streaming video tv: un esordio poco ostico (oggi 1 luglio)

DIRETTA SINNER HANFMANN WIMBLEDON 2024: L’ESORDIO DEL NUMERO 1

La diretta di Sinner Hanfmann apre oggi il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon 2024: un appuntamento se vogliamo anche storico, perché per la prima volta l’altoatesino gioca uno Slam da numero del ranking Atp, ed è anche la prima testa di serie nel tabellone qui a Londra. Un Sinner che invece da leader della classifica mondiale si era già visto due settimane fa ad Halle: tanto per cambiare ha vinto il torneo, incamerando così il primo successo sull’erba in carriera e lanciandosi idealmente verso un grande Wimbledon, in quello che era stato il feudo di un certo Roger Federer che del centrale dei Championships ha fatto il suo giardino di casa.

La notizia se vogliamo interessante è che a Sinner non sia stato riservato il campo centrale: quello è spettato a Carlos Alcaraz, perché la tradizione impone che il campione in carica apra le danze sul campo principale di Wimbledon, mentre la diretta di Sinner Hanfmann andrà in scena sul campo numero 1 come terzo match del programma. Iniziando alle ore 14:30 italiane, possibile che si vada anche oltre le 17:00 ma vedremo, adesso noi ci dobbiamo concentrare sul primo turno dell’azzurro in un Wimbledon 2024 che naturalmente rappresenta un grande obiettivo per la carriera, staremo allora a vedere se arriverà una vittoria all’esordio.

DIRETTA SINNER HANFMANN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DI WIMBLEDON 2024

La diretta tv di Sinner Hanfmann è naturalmente inserita nella programmazione di Wimbledon 2024, che è appannaggio della televisione satellitare: sarà quindi un appuntamento riservato agli abbonati, che dovranno selezionare innanzitutto il canale Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) tenendo d’occhio gli altri, perché soprattutto nei primi turni il torneo dello Slam sarà fornito anche altrove. I clienti potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER HANFMANN WIMBLEDON 2024: COSA ASPETTARCI

Siamo allora vicini alla diretta di Sinner Hanfmann, che rappresenta l’esordio del nostro tennista a Wimbledon 2024. Come già detto, per Jannik è un appuntamento importante: quando sei il numero 1 Atp gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di te, e inevitabilmente gli avversari ti puntano con l’idea di volerti battere sempre e comunque. Sinner ha raggiunto questo status con duro lavoro e una crescita esponenziale e costante, che lo ha già portato a vincere uno Slam (gli Australian Open) e due Masters 1000, ma anche a una progressione importante e strabiliante per come ha onorato ogni singolo torneo che ha giocato.

Vero, la stagione sulla terra è stata avara di soddisfazioni ma nonostante questo Sinner ha comunque stupito, perché ha saputo arrivare alla semifinale del Roland Garros e anche a Madrid aveva fatto il suo, purtroppo costretto al ritiro dovendo anche saltare gli Internazionali d’Italia. Parliamo dunque di un numero 1 che al momento sta facendo il numero 1; come noto, Wimbledon 2024 è la grande prova del nove per chiunque voglia restare lassù, non significa necessariamente vincerlo (ci sono grandi campioni che non ci sono mai riusciti) ma certamente rendersi competitivo per il titolo, sapendo che ci saranno particolari insidie lungo la strada come ad esempio un potenziale e difficilissimo derby contro Matteo Berrettini già al secondo turno.











