Diretta Sinner Carreno Busta/ Atp Rotterdam 2020 streaming video tv, quarti di finale

Sinner Carreno Busta è la partita che vale per i quarti di finale del torneo Atp Rotterdam 2020: non prima delle ore 13:00 di venerdì 14 febbraio il nostro Jannik Sinner si gioca la possibilità di un ingresso in semifinale nel torneo ATP 500, dunque una kermesse particolarmente importante in senso assoluto all’interno del circuito del tennis professionistico. La grande impresa è arrivata agli ottavi, con la vittoria su David Goffin: per Sinner si è trattato del primo successo in carriera contro un giocatore della Top Ten del ranking, ma è anche l’ennesimo capitolo di una crescita esponenziale che lo sta portando a soli 18 anni a essere già un nome da tenere d’occhio per grandi traguardi. L’impegno di oggi non sarà affatto semplice: nei quarti Sinner se la dovrà vedere con Pablo Carreno Busta, già semifinalista agli Us Open e che ha eliminato il connazionale Roberto Bautista Agut. Staremo a vedere come andranno le cose, nella diretta di Sinner Carreno Busta della quale possiamo intanto presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Sinner Carreno Busta, quarto di finale al torneo Atp Rotterdam 2020, sarà trasmessa su SuperTennis: tutti gli appassionati potranno dunque rivolgersi a questa web-tv federale che trovano al numero 64 del telecomando, o in alternativa sul 224 del decoder di Sky (emittente alla quale dovranno essere abbonati). In assenza di un televisore la partita si potrà seguire anche in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA SINNER CARRENO BUSTA, ATP ROTTERDAM 2020

La diretta tv di Sinner Carreno Busta ci presenta un altro potenziale scalino per il tennista altoatesino, la cui crescita era già evidente nel finale dello scorso anno: il classe 2001 si era presentato al torneo di Anversa e aveva battuto Gael Monfils, poi aveva partecipato alla Atp NextGen di Rho e clamorosamente aveva vinto il titolo, riuscendo a rivaleggiare con avversari non solo più grandi di lui (a questa età può ancora fare la differenza) ma soprattutto con maggiore esperienza nel circuito pro. Il valore di Sinner è talmente alto che agli Australian Open dello scorso gennaio ha quasi deluso la sua eliminazione al secondo turno, con tanti appassionati o addetti ai lavori che speravano ed erano quasi convinti di poter vedere il ragazzo anche nella seconda settimana dello Slam. Oggi contro Carreno Busta verranno testati ancora i progressi di Sinner: la partita contro Goffin è stata scintillante ma come sappiamo nel tennis si vive una partita alla volta, e in questo contesto è importante anche confermarsi rispetto ad una grande vittoria del giorno precedente. Ricordiamo che in bacheca Sinner, al netto di Challenger e Futures, ha solo le Atp NextGen come titolo: nel torneo Atp Rotterdam 2020 va a caccia di altra gloria, vedremo allora come andranno le cose.



