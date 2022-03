Diretta Sinner Carreno Busta/ Miami Open 2022 streaming video tv: 3° turno (tennis)

DIRETTA SINER CARRENO BUSTA MIAMI OPEN 2021: ALTOATESINO FAVORITO!

Sinner Carreno Busta, match valido per il terzo turno al Miami Open 2022, si gioca domenica 27 marzo: l’orario è da definire, perché la partita è stata assegnata al Butch Buchholz e sarà la quarta del giorno su questo campo. La sessione pomeridiana scatterà non prima delle 20:00 di casa nostra; prima, si giocherà la partita tra Jessica Pegula e Elena Rybakina – che potrebbe anche concludersi al terzo set – e dunque è abbastanza difficile che il nostro Jannik Sinner sia impegnato prima delle 21:00, con orario che potrebbe anche slittare intorno alle 22:00 anche se forse non oltre questo limite.

Diretta Miami Open 2022/ Streaming video tv: partite al via, si comincia!

Dal punto di vista del match, cosa dire? All’esordio nel Miami Open 2022 Sinner ha battuto Emil Ruusuvuori ma ha rischiato davvero grosso, costretto a giocare il terzo set che poi ha superato al tie break con il punteggio di 10-8. L’azzurro è arrivato in Florida dopo il forfait di Indian Wells, quando si era ritirato prima di incrociare Nick Kyrgios; ora, il destino gli potrebbe riservare comunque l’incrocio con l’australiano perché, dovesse battere l’esperto Pablo Carreno Busta, agli ottavi giocherebbe contro il già citato Kyrgios o Fabio Fognini, dunque un possibile derby tutto italiano nella diretta del Miami Open 2022.

Diretta Fognini Kyrgios/ Miami Open 2022 streaming video tv, 3° turno (tennis)

DIRETTA SINNER CARRENO BUSTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Carreno Busta, match del terzo turno al Miami Open 2022, sarà su Sky Sport Tennis: abbiamo visto nei giorni scorsi che il torneo maschile è in esclusiva sulla televisione satellitare, dunque i soli abbonati potranno selezionare il canale 205 del loro decoder e assistere alla partita. In alternativa, come di consueto, si potrà attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo è all’indirizzo www.miamiopen.com, e qui vi troverete tutte le informazioni utili come i boxscore degli incontri aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022/ Bronzetti Kalinskaya video streaming tv: Medvedev vince!

DIRETTA SINNER CARRENO BUSTA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner Carreno Busta ci presenta una sfida interessante: il nostro Jannik Sinner è il finalista uscente al Miami Open 2022, l’anno scorso era già un talento da seguire con estrema attenzione (aveva vinto, quasi dominando, le NextGen Finals per quanto possano contare) ma forse in pochi si aspettavano che potesse arrivare sino all’ultimo atto di uno dei Masters 1000 più importanti. Era stata una grande corsa, che si era poi chiusa nella sconfitta contro Hubert Hurkacz – altro giocatore arrivato a sorpresa in finale – ma quel momento aveva definitivamente lanciato la carriera di Sinner, che da allora ha fatto passi da gigante ed è anche riuscito a essere in campo alle Atp Finals (da riserva subentrata) e mettere il piede nella Top Ten del ranking.

Anche in questa edizione del Miami Open 2022 spera chiaramente di arrivare in fondo, anche perché il tabellone dalla sua parte non presenta difficoltà estreme (ma comunque ci sono); forse Sinner deve ancora fare il reale salto di qualità contro avversari di un certo peso, ma contro Carreno Busta parte favorito. Lo spagnolo è un giocatore di grande esperienza, che nel corso della carriera ha avuto il merito di rimanere spesso e volentieri costante nei risultati; il suo higlight è certamente rappresentato dalla semifinale agli Us Open, raggiunta due volte, ma non va dimenticato che la scorsa estate Carreno Busta ha anche vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi, battendo Novak Djokovic nella finale per il terzo posto. Staremo a vedere cosa succederà allora nella diretta di Sinner Carreno Busta per il terzo turno del Miami Open 2022…











© RIPRODUZIONE RISERVATA