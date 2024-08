DIRETTA SINNER CORIC ATP MONTREAL 2024: TORNA IL NUMERO 1!

Siamo pronti a vivere la diretta Sinner Coric: l’esordio del numero 1 al torneo Atp Montreal 2024 arriva giovedì 8 agosto, come terzo match sul campo centrale e, almeno indicativamente, non prima delle ore 20:30 di casa nostra (ma forse anche più tardi). Esordio in singolare, visto che nel frattempo Jannik Sinner sta giocando anche il doppio del Canadian Open e, insieme a Jack Draper, ha già conquistato i quarti di finale; è chiaro però che sia la diretta Sinner Coric a interessare maggiormente, per Jannik Sinner si tratta infatti del primo match dopo il quarto perso contro Danil Medvedev a Wimbledon, visto che poi è arrivata la tonsillite.

L’azzurro aveva già dovuto ritirarsi da Bastad ma poi è arrivata la mazzata: niente Olimpiadi, un colpo davvero duro da accettare per il miglior giocatore al mondo e un fortissimo candidato alla medaglia d’oro. Dunque la diretta Sinner Coric rappresenta il vero ritorno in campo dell’altoatesino, che per di più all’Atp Montreal 2024 ha la possibilità di bissare il titolo dello scorso anno, il primo Masters 1000 in carriera conquistato a Toronto (le due città ospitano alternativamente uomini e donne nella Rogers Cup) nella finale contro Alex De Minaur. Vedremo come andranno le cose nella diretta Sinner Coric…

SINNER CORIC STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv Sinner Coric, secondo turno al torneo Atp Montreal 2024, avrete a disposizione i canali della televisione satellitare e dunque con appuntamento per gli abbonati: Sky Sport Tennis è il canale che al numero 203 del decoder seguirà integralmente le fasi del torneo Masters 1000, ma potrete anche rivolgervi a Sky Sport Uno (201), qui la diretta Sinner Coric dovrebbe essere comunque garantita e ricordiamo ovviamente che ci sarà la possibilità, sempre per i clienti, di assistere al match in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA SINNER CORIC ATP MONTREAL 2024: PER IL BIS

La diretta Sinner Coric mette di fronte il numero 1 del ranking mondiale, nell’Atp Montreal 2024, ad un giocatore che aveva avuto una bellissima crescita quando era giovane: certamente Borna Coric non ha mai raggiunto i livelli del nostro Sinner, ma si tratta comunque di un tennista che è stato campione Slam a livello juniores e che poi purtroppo ha dovuto subire una serie di infortuni che lo hanno fatto crollare, tanto che nell’estate di due anni fa si ritrovava numero 152 del ranking ma, incredibilmente, ha vinto a Cincinnati diventando il giocatore con la classifica più bassa di sempre a trionfare in un Masters 1000.

Il croato ha talento e va rispettato, è sempre in grado di battere chiunque se in giornata ma naturalmente nella diretta Sinner Coric all’Atp Montreal 2024 è l’azzurro a partire favorito; bisognerà anche valutare la condizione di Sinner, non tanto riguardo la salute – la tonsillite è superata – quando ovviamente l’inattività forzata che per un giocatore del suo calibro non è stata breve. Aggiungiamo per chiudere che, dovesse superare la diretta Sinner Coric, il numero 1 Atp potrebbe poi affrontare un derby contro Lorenzo Sonego, in campo contro il cileno Alejandro Tabilo che aveva impressionato agli Internazionali d’Italia.