DIRETTA SINNER DE MINAUR AUSTRALIAN OPEN 2025: INCROCIO ORMAI CLASSICO!

Con la diretta Sinner De Minaur si parla dei quarti di finale degli Australian Open 2025, che vanno in scena mercoledì 22 gennaio: ancora una volta il nostro Jannik Sinner ha un grande appuntamento, quello con un match che lo avvicinerebbe ad un’altra semifinale Slam in un percorso che qui al Melbourne Park è stato tutt’altro che agevole, perché già nel primo turno Sinner ha dovuto lottare per distanziare Nicolas Jarry e tre giorni dopo ha addirittura concesso il set di apertura alla wild card Trista Schoolkate, per non parlare di quanto accaduto negli ottavi di finale contro Holger Rune, con il rischio di crollare a causa di qualche problema fisico.

DIRETTA/ Sinner Rune (risultato finale 3-1): Jannik rischia il crollo ma è ai quarti! (Australian Open 2025)

Ora per il numero 1 Atp arriva un avversario classico: contro Alex De Minaur, bravo a sbarazzarsi del giovane Usa Alex Michelsen senza penare troppo, è l’incrocio numero 10 e siamo davvero fiduciosi, perché Sinner li ha vinti tutti e soprattutto molto raramente ha avuto qualche reale difficoltà. Ad ogni buon conto è giusto non dare per scontata la diretta Sinner De Minaur e l’azzurro è il primo a sapere, anche per quanto successo nei giorni scorsi, che le partite vanno giocate dall’inizio alla fine ma è anche giusto riferire come Jannik sia assolutamente il favorito per volare in semifinale agli Australian Open 2025.

Diretta/ Sinner Giron (risultato finale 3-0): bella vittoria per Jannik! (Australian Open 2025, 18 gennaio)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA SINNER DE MINAUR

Naturalmente la diretta tv di Sinner De Minaur, come tutta la programmazione degli Australian Open 2025, sarà su Eurosport, in questo caso al numero 210 del decoder satellitare: il servizio di diretta streaming video sarà attivo senza costi aggiuntivi attivando Sky Go, da ricordare poi l’appuntamento su Now Tv.

DIRETTA SINNER DE MINAUR AUSTRALIAN OPEN 2025: PERICOLO FISICO

Siamo vicini alla diretta Sinner De Minaur, e allora bisogna brevemente tornare sul simil-malore accusato dall’azzurro nel match contro Rune: senza il bisogno di farlo diventare un poema epico possiamo dire che l’attuale superiorità di Sinner si veda anche da questo, ovvero dal modo in cui il numero 1 Atp abbia saputo dominare terzo e quarto set contro un danese che aveva improvvisamente ritrovato fiducia, ma che in quel momento poteva forse godere di una condizione decisamente superiore.

Diretta/ Sinner Schoolkate (risultato finale 3-1): vittoria in rimonta e 3° turno! (Australian Open 2025)

Non sappiamo davvero quello che sia accaduto a Sinner, probabilmente poi la sua salute è migliorata al punto di farlo giocare e competere ma, come detto, è indicativo che abbia vinto senza troppi patemi. Già in passato qualche problema fisico di troppo lo aveva portato a sconfitte o forfait, naturalmente succede a tutti i tennisti prima o poi ma Sinner agli Australian Open 2025 è numero 1 e campione in carica, dunque inevitabilmente ogni guaio anche minore finisce sotto i riflettori e può essere ingigantito. Sicuramente l’azzurro ha dalla sua la capacità di lasciare fuori i brusii, le voci e i rischi di distrazione, la diretta Sinner De Minaur si avvicina e anche per noi conta solo questo match per i quarti degli Australian Open 2025.