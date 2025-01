DIRETTA SINNER RUNE, AUSTRALIAN OPEN 2025: UN OTTAVI DI FINALE DI ALTO LIVELLO!

Si fa sempre più sul serio, la diretta Sinner Rune promette di essere un ottavo di finale davvero intenso a Melbourne oggi, lunedì 20 gennaio 2025, per gli Australian Open che vedono il nostro Jannik Sinner nei panni del detentore del titolo. Quando è stato effettuato il sorteggio, tutti avevano indicato il potenziale incrocio con il danese Holger Rune negli ottavi come prima vera cartina di tornasole sulla condizione attuale dell’altoatesino e allora siamo pronti a vivere la diretta Sinner Rune. Il danese ha mantenuto le attese, ha superato i primi tre turni e adesso eccolo pronto a sfidare il numero 1 al mondo in un match tra due giovani al top del tennis mondiale.

Un paio di anni fa era stato proprio Rune a bruciare le tappe, arrivando alla posizione numero 4 del mondo a soli 20 anni, poi il 2024 è stato difficile ma il talento non si discute. Il danese però ha dovuto faticare parecchio per giungere all’incrocio con Jannik Sinner: 14 set giocati in sole tre partite, compreso il successo contro Matteo Berrettini al secondo turno, anche grazie a ben due tie-break. Insomma, sulle gambe di Rune dovrebbe esserci già parecchia fatica: se questo potrà essere un fattore significativo per indirizzare la diretta Sinner Rune, ce lo dovrà dire naturalmente la Rod Laver Arena di Melbourne…

COME VEDERE SINNER RUNE AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Sinner Rune in tv avrà sicuramente ampia copertura su Eurosport, l’emittente disponibile per gli abbonati che detiene i diritti degli Australian Open 2025, quindi Discovery + o i servizi collegati a Eurosport serviranno anche per la diretta streaming video.

DIRETTA SINNER RUNE AUSTRALIAN OPEN 2025: COME CI ARRIVA JANNIK?

Nel presentare la diretta Sinner Rune abbiamo parlato finora soprattutto del suo avversario, ma ora al centro dell’attenzione dobbiamo mettere la situazione di Jannik Sinner. La sensazione è che l’altoatesino sia arrivato meno brillante come condizione di forma agli Australian Open 2025 rispetto a un anno fa. Siamo appena agli inizi della stagione (lo Slam è la prima uscita) e quindi tutto questo può essere considerato normale, ma sarà fondamentale andare increscendo, perché ciò che finora è bastato potrebbe non servire con avversari più nobili. Il primo turno aveva richiesto due tie-break per piegare Nicolas Jarry, mentre Tristan Schoolkate è riuscito a vincere un set.

Ecco allora che un primo segnale è arrivato già contro Marcos Giron, perché il successo al terzo turno è arrivato in tre set e senza mai dover ricorrere ai vantaggi. Insomma, Jannik Sinner sta effettivamente crescendo di condizione partita dopo partita, ma il primo vero crash-test dovrebbe essere oggi contro Rune, come indicano anche i precedenti in parità con due successi per parte. Le due sfide più recenti tuttavia sono state vinte entrambe dall’altoatesino, lo prendiamo come un buon auspicio verso la diretta Sinner Rune…