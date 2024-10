DIRETTA SINNER MACHAC ATP SHANGHAI 2024: PER UN’ALTRA FINALE!

Con la diretta Sinner Machac vivremo una semifinale a sorpresa nel torneo Atp Shanghai 2024: si gioca alle ore 1030 di oggi sabato 12 ottobre 2024 e la sorpresa risiede nel fatto che Jannik Sinner non troverà come avversario Carlos Alcaraz. Era tutto apparecchiato per l’ennesima sfida e la rivincita immediata della finale di Pechino (vinta dallo spagnolo in rimonta), invece di mezzo si è messo l’ottimo Tomas Machac, che ha confermato la sua ottima corsa nel Masters 1000 di Shanghai e ha battuto lo spagnolo in due set. Dunque, sarà diretta Sinner Machac: forse un motivo in più per essere fiduciosi nell’ennesima finale dell’azzurro, ma questo lo dovremo vedere secondo quello che ci racconterà il campo.

Intanto possiamo dire che Sinner è stato capace di elevare il suo livello di gioco, come fanno i grandi campioni, nei momenti decisivi: partito in sordina, ha giocato una grande partita contro Daniil Medvedev e lo ha battuto nettamente, come sempre dunque il nostro numero 1 dimostra che quando dall’altra parte della rete c’è un avversario di grande caratura è in grado di fare quel qualcosa in più. Non sempre riesce, ma spessissimo sì: intanto la diretta Sinner Machac rappresenta nel torneo Atp Shanghai 2024 l’ennesima semifinale stagionale, per il passo in più scopriremo oggi se ne potremo parlare.

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER MACHAC IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente la diretta Sinner Machac sarà ancora una volta sui canali della televisione satellitare, con un appuntamento riservato agli abbonati come tutto il torneo Atp Shanghai 2024: ricordiamo che il canale di riferimento è sempre Sky Sport Tennis, che trovate al numero 203 del decoder e che è disponibile, per i clienti, anche tramite il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile tramite l’applicazione Sky Go. La mobilità verrà garantita poi dalla piattaforma Now Tv, ma anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA SINNER MACHAC: CON I FAVORI DEL PRONOSTICO

Parlando della diretta Sinner Machac, semifinale del torneo Atp Shanghai 2024, partiamo da un dato che è molto importante: la vittoria del ceco nei confronti di Alcaraz ha reso ufficiale il fatto che Sinner chiuderà la stagione da numero 1 Atp. L’altoatesino centra dunque un altro traguardo: dopo essere stato il primo italiano in vetta al ranking, si prende ora anche la chiusura dell’anno da migliore al mondo, cosa che nel circuito ha un valore abbastanza alto e che, almeno per quanto riguarda Sinner, certifica anche come il tassametro corra e le settimane in vetta, consecutive, comincino a diventare non indifferenti.

Chiaramente ora conta la diretta Sinner Machac: Jannik dovrà stare attento a non sottovalutare un avversario che ha mostrato grande valore nell’eliminare prima Tommy Paul e poi Alcaraz, ma come già detto in altre occasioni sembra, con tutti gli scongiuri del caso, che Sinner questi match contro giocatori rampanti e overperformanti sia in grado di gestirli, a differenza appunto dello spagnolo che in sconfitte come quella di giovedì è già incappato più di una volta. La speranza dunque è quella di vedere Jannik Sinner nella finale del torneo Atp Shanghai 2024 e poi magari a sollevare il settimo trofeo della stagione, tra poco il campo fornirà il suo verdetto sul match.