DIRETTA SINNER GIRON AUSTRALIAN OPEN 2025: PER MIGLIORARE ANCORA!

Con la diretta Sinner Giron, che va in scena sabato 18 gennaio, viviamo il terzo turno degli Australian Open 2025 per il nostro Jannik Sinner: naturalmente l’altoatesino è l’osservato speciale dello Slam di Melbourne, avendolo vinto un anno fa come prima pietra di un percorso che lo ha poi portato a diventare il numero 1 del ranking Atp, una vetta che dallo scorso giugno l’azzurro ha saputo confermare a suon di successi, come il secondo Major in carriera vinto agli Us Open e poi tanto altro ancora. Oggi per Sinner l’avversario è Marcos Giron, statunitense che possiamo considerare un veterano avendo 31 anni: numero 46 Atp, certamente solido ma non al livello dell’azzurro.

L’highlight per Giron, almeno per quanto riguarda l’ultima stagione, è stato certamente il titolo vinto a Newport lo scorso luglio, sull’erba, riuscendo a battere l’astro nascente e connazionale Alex Michelsen; per il resto risultati che possiamo definire mediocri, ma attenzione perché al secondo turno degli Australian Open 2025 lo statunitense ha saputo eliminare Tomas Martin Etcheverry vincendo una battaglia al quinto set. Abbiamo la fiducia che nella diretta Sinner Giron l’azzurro sia comunque favorito e non di poco, ma vedremo cosa ci dirà il campo.

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER GIRON AUSTRALIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Sinner Giron in tv dovrete sintonizzarvi su Eurosport, disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare al numero 210 del decoder; il match degli Australian Open 2025 si potrà seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video, affidato all’applicazione Sky Go per i clienti oppure, sempre in abbonamento, alla piattaforma DAZN.

DIRETTA SINNER GIRON AUSTRALIAN OPEN 2025: JANNIK DEVE CARBURARE

Vicini alla diretta Sinner Giron per il terzo turno degli Australian Open 2025, possiamo sicuramente dire che il numero 1 debba ancora carburare nel torneo di cui difende il titolo: i primi due impegni ci hanno dimostrato come Sinner sia in grado di sfangarla anche senza penare troppo in condizioni non ottimali, ma anche che quando si gioca contro il miglior giocatore al mondo il livello degli avversari si alza perché c’è poco da perdere e così, dopo i due tie break necessari per allungare su Nicolas Jarry e scrollarsi di dosso il cileno, Sinner ha dovuto cedere un set al sorprendente Tristan Schoolkate (una wild card) e anche nel secondo parziale ha rischiato qualcosa.

Alla fine contro un giocatore fuori dai primi 170 Atp sono bastate due accelerazioni per chiudere anche in maniera dominante, ma Sinner ha appunto capito che non ci sono cose scontate; la fiducia che abbiamo risiede nel fatto che, quando il gioco si fa duro, Jannik è sempre in grado di schiacciare quei tasti che gli permettono di entrare in modalità imbattibile, e del resto anche lui sa fin troppo bene, avendo vinto due Slam in una stagione, che tornei così lunghi e ricchi di insidie vanno affrontati un passo alla volta, e che non si può sempre demolire l’avversario. Ovviamente la speranza per la diretta Sinner Giron è che si debba penare meno rispetto ai giorni precedenti…