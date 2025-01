DIRETTA SINNER SCHOOLKATE AUSTRALIAN OPEN 2025: SECONDO TURNO AGEVOLE

La diretta Sinner Schoolkate ci accompagna verso il secondo turno degli Australian Open 2025: superato non senza qualche affanno l’esordio contro Nicolas Jarry, il nostro Jannik Sinner prosegue la difesa del titolo vinto un anno fa al Melbourne Park contro un coetaneo che ha la possibilità di giocare in casa. Tristan Schoolkate è un classe 2001 come Sinner, ma la carriera è decisamente diversa: il nativo di Perth non è ancora entrato nella Top 100 del ranking Atp (e non è detto che ce la faccia), intanto si è tolto una bella soddisfazione perché, da wild card, ha superato il primo turno degli Australian Open 2025 eliminando il più quotato Taro Daniel.

DIRETTA/ Sinner Jarry (risultato finale 3-0): buona la prima per Jannik (Australian Open 2025, 13 gennaio)

C’è una curiosità legata al match di lunedì notte e ci arriveremo; intanto possiamo dire che nella diretta Sinner Schoolkate il numero 1 Atp sia nettamente favorito, sulla carta questa partita è ben più abbordabile di quella che Sinner ha giocato contro Jarry ma naturalmente l’azzurro dovrà stare attento alle insidie, che potrebbero arrivare dal fatto di non aver ancora scaldato del tutto i motori. Ad ogni modo sappiamo bene come Jannik abbia la grande capacità di rimanere sempre concentrato e trattare ogni match allo stesso modo; siamo dunque fiduciosi che il suo percorso agli Australian Open 2025 prosegua in scioltezza.

Jannik Sinner, il TAS fissa l'udienza per il caso doping/ Si terrà tra il 16 e il 17 aprile (10 gennaio 2025)

SINNER SCHOOLKATE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE GLI AUSTRALIAN OPEN 2025

Va ricordato che la diretta tv di Sinner Schoolkate sarà disponibile su Eurosport, numero 210 del decoder satellitare: visione riservata agli abbonati, così come la diretta streaming video tramite DAZN, Discovery Plus e Sky Go.

DIRETTA SINNER SCHOOLKATE: AVVERSARIO INEDITO

Nel presentare la diretta Sinner Schoolkate dicevamo di un fatto curioso, ed eccolo: l’australiano ha eliminato Taro Daniel al primo turno degli Australian Open 2025, ma il giapponese è l’avversario che Schoolkate aveva fatto fuori agli ultimi Us Open, unico altro match vinto in uno Slam. All’epoca Schoolkate si era imposto in cinque set rimontando da 0-2 (stavolta ha chiuso in quattro), anche a Flushing Meadows era entrato nel tabellone principale come wild card e poi la sua corsa si era interrotta al secondo turno contro Jakub Mensik, anche qui curiosità perché Schoolkate era andato avanti 2-0 per poi essere rimontato e perdere 10-3 il tie break del quinto set.

Jannik Sinner sulle accuse di Nick Kyrgios/ "Non credo di dover rispondere..." (10 gennaio 2024)

Per Sinner si tratta di un avversario inedito sulla strada della conferma agli Australian Open 2025; quando si gioca contro un rivale poco conosciuto il vantaggio iniziale può sempre andare al giocatore meno quotato, ma come già detto Sinner è poco propenso a concedere campo e la concentrazione rimane sempre massima, pur sapendo che in uno Slam può anche esserci qualche passaggio a vuoto. Per ora non ci resta che metterci comodi e aspettare che arrivi il momento della diretta Sinner Schoolkate, fiduciosi che il percorso del numero 1 Atp verso il bis al Melbourne Park possa proseguire.