Diretta Sinner Mannarino/ Streaming video tv: semifinale Atp Sofia 2020 (tennis)

DIRETTA SINNER MANNARINO: L’AZZURRO IN SEMIFINALE A SOFIA!

Sinner Mannarino è la semifinale del torneo Atp Sofia 2020: appuntamento questo che possiamo considerare “minore” nel circuito del tennis professionistico, ma venerdì 13 novembre – non prima delle ore 15:00 – gli occhi dell’Italia saranno in Bulgaria con grande attesa, perché ancora una volta il nostro Jannik Sinner si gioca qualcosa di grosso. Ovvero, la possibilità di mettere le mani sul primo titolo a questo livello: se vogliamo si tratta di uno scontro generazionale perché l’avversario di oggi, Adrian Mannarino, ha 32 anni: 13 più dell’altoatesino e una lunga carriera alle spalle, eppure ha dovuto aspettare la scorsa stagione per festeggiare quel traguardo che ora Sinner spera di ottenere. Va ricordato che ieri il nostro tennista ha battuto Alex De Minaur, non certo un rivale troppo semplice; anzi, l’australiano aveva già dimostrato agli Us Open e a Parigi-Bercy di valere la Top Ten anche a breve termine, ma Jannik lo aveva già sconfitto nella finale delle NextGen Finals e si è ripetuto con il punteggio normale. Insomma: un’altra certificazione del talento di questo ragazzo, ma ora aspettiamo con trepidazione la diretta di Sinner Mannarino provando a valutare i temi principali della semifinale nel torneo Atp Sofia 2020.

DIRETTA SINNER MANNARINO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Mannarino, semifinale del torneo Atp Sofia 2020, sarà trasmessa in esclusiva dalla web-tv SuperTennis: il canale è accessibile a tutti sul digitale terrestre – numero 64 – mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno selezionare il canale 224 del loro decoder. In assenza di un televisore si potrà assistere a questo match anche in diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito www.supertennis.tv tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER MANNARINO: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta, Sinner Mannarino è una semifinale abbordabile: nella settimana che precede le Atp Finals i big sono già a Londra oppure hanno concluso una stagione del tutto particolare e corta. Basta guardare il tabellone del torneo: le prime due teste di serie erano i due canadesi Denis Shapovalov e Felix-Auger Aliassime, giocatori ottimi e con un luminosissimo futuro davanti a loro ma ancora non rappresentanti l’élite del tennis. Poco importa al nostro Jannik, che contro Mannarino si trova a sfidare un giocatore che nella sua carriera ha raggiunto la ventiduesima posizione mondiale; il francese è sempre stato un fiero outsider e ha avuto il merito di rimanere competitivo a lungo rappresentando una minaccia per chiunque lo incrociasse, ma anche in questo caso bisogna dire che non ci troviamo di fronte a un fenomeno. L’esperienza potrebbe dire la sua; in più come detto il trentaduenne si è sbloccato l’anno scorso vincendo sull’erba di ‘s-Hertogenbosch, e anche questo potrebbe contare. Se volessimo fare un pronostico secco, certamente diremmo che Sinner ha tutte le possibilità di centrare quella che sarebbe la prima finale a livello Atp (NextGen escluse) e a 19 anni sarebbe ad un passo dal primo titolo in carriera, molti addetti ai lavori l’hanno già segnalato come futuro Top Ten in un periodo di tempo non troppo lungo ma intanto vedremo come andranno le cose oggi…

