Diretta Sinner Medvedev/ Streaming video tv: Atp Marsiglia 250, 2° turno (tennis)

Sinner Medvedev è la partita che si gioca per il secondo turno del torneo Atp Marsiglia 2020: dopo aver battuto Norbert Gombos con il risultato di 6-4 7-6, aprendo al meglio la sua avventura in questo appuntamento Atp 250, l’altoatesino del 2001 se la vede con la testa di serie numero 1 del tabellone, nonchè quinto giocatore Atp e già finalista Slam. Daniil Medvedev, lo ripetiamo da tempo, è uno dei giocatori della NextGen ad aver fatto i maggiori passi verso la gloria: ne aspettavamo magari altri e invece è emerso lui, che nella seconda parte del 2019 è stato capace addirittura di dominare il circuito. Per Jannik Sinner dunque una sfida ostica, ma anche una bella occasione: a 18 anni l’azzurro sa che i suoi margini di miglioramento sono ancora tanti e che di conseguenza non gli si può chiedere subito di essere vincente in maniera costante contro i Top Ten, eppure l’hype che si sta concentrando sul ragazzo fa pensare che possiamo essere di fronte a un grande fenomeno nei prossimi anni. Intanto vedremo comunque come andranno le cose nella diretta di Medvedev Sinner.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Medvedev Sinner dovrebbe essere garantita da SuperTennis: la web tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando garantisce le immagini dal torneo Atp Marsiglia 250, e noi possiamo ricordare che anche i clienti Sky potranno sintonizzarsi su questo canale attraverso il numero 224 del loro decoder. In ogni caso ci sarà la possibilità di assistere alla partita di tennis anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartpone per visitare il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: RISULTATI E CONTESTO

Sinner Medvedev è una partita che non ha precedenti, ma che è attesa anche dagli addetti ai lavori: da una parte un giovanissimo italiano che ha già dimostrato di avere grande talento e possibilità di esplodere sul circuito, reduce dalla prima vittoria in carriera contro un Top Ten (David Goffin) e dai quarti giocati appunto a Rotterdam, nei quali solo per dettagli ha perso contro Pablo Carreno Busta. Dall’altra, quel Medvedev che in molti indicano come principale alternativa al regno dei Big Three, cosa del resto ampiamente dimostrata nel timbrare la finale degli Us Open, nella quale ha portato al quinto set e quasi battuto Rafa Nadal, e nel mettere in bacheca i Masters 1000 di Cincinnati e Shanghai. Al momento chiaramente non c’è partita, anche perchè va sempre considerato che il russo fa parte della NextGen e ha cinque anni in più del nostro Sinner; la crescita di Jannik come detto deve essere graduale e senza troppe pressioni, non sarebbe giusto porre su di lui aspettative di vittorie di titoli (magari anche grandi titoli) e bisogna ricordare che spesso e volentieri in Italia si matura più tardi che in altri Paesi. Ad ogni modo Sinner è oggi il rappresentante di un movimento, quello del tennis maschile italiano, che sta tornando ad avere un buon livello; al netto di questa partita singola, il cui risultato può anche essere relativo (in qualunque caso), sarà un match tutto da vivere.



