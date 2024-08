DIRETTA SINNER RUBLEV STREAMING: PER I QUARTI AL CINCINNATI OPEN 2024

La diretta Sinner Rublev ci regalerà una serata di grande tennis oggi, sabato 17 agosto, per i quarti di finale del Cincinnati Open 2024, torneo di tennis Masters 1000 in corso in Ohio, come sempre tradizionale “antipasto” per gli Us Open che inizieranno fra poco più di una settimana. Innanzitutto, osserviamo che la diretta Sinner Rublev può essere stimata con ottima approssimazione alle ore 19.00 italiane circa, subito dopo la prima partita del giorno sul campo Centrale, che sarà il match femminile tra Iga Swiatek e Mirra Andreeva, che ieri purtroppo ha sconfitto Jasmine Paolini.

Di conseguenza la nostra attenzione si concentrerà tutta sulla diretta Sinner Rublev, quarto di finale che metterà di fronte Jannik Sinner e uno dei suoi rivali più tradizionali, dal momento che contro il russo Andrey Rublev si contano ben otto precedenti, fra cui l’ultimo appena settimana scorsa a Montreal, quando fu Rublev ad avere la meglio in tre set. Oggi si presenta l’occasione per una rivincita praticamente immediata e Jannik Sinner potrebbe avere un piccolo vantaggio, sotto forma di riposo imprevisto ieri, quando il numero 1 ha beneficiato del ritiro dell’australiano Thompson negli ottavi di finale. Per scoprire quanto potrà incidere questa variabile, non ci resta che attendere la diretta Sinner Rublev…

SINNER RUBLEV CINCINNATI OPEN 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Nulla di nuovo naturalmente rispetto ai giorni scorsi, ecco allora che l’appuntamento con la diretta tv Sinner Rublev farà parte stasera della copertura del Cincinnati Open 2024. Essendo un torneo Masters 1000, questo è trasmesso in Italia sui canali di Sky Sport per i propri abbonati e di conseguenza sarà su abbonamento anche la diretta streaming video Sinner Rublev, fornita tramite il servizio Sky Go oppure sia Now TV.

DIRETTA SINNER RUBLEV: RISULTATI E CONTESTO

Per approfondire ancora di più l’analisi in vista della diretta Sinner Rublev, possiamo aggiungere che in questo periodo la priorità per Jannik Sinner è quella di recuperare le migliori condizioni di forma dopo un periodo non facile, che gli è costato anche la partecipazione alle Olimpiadi. Il ritorno in campo è stato a Montreal, con sconfitta proprio contro Rublev, che adesso è di nuovo sulla strada del tennista altoatesino. Una sola settimana più tardi, sarà molto curioso affrontare lo stesso rivale per provare a valutare se e quali progressi ci siano stati rispetto al Canada.

D’altro canto Andrey Rublev è sicuramente uno dei giocatori più in forma, come ha dimostrato raggiungendo appunto la finale di Montreal, sebbene poi persa un po’ a sorpresa contro l’australiano Popyrin. Storicamente il russo soffre tantissimo Jannik Sinner, tanto che quella di settimana scorsa è stata la sua prima vittoria in una partita “completa” contro l’altoatesino, ma anche dal punto di vista psicologico qualcosa potrebbe essere cambiata dopo quel successo. Insomma, ci sono davvero tanti motivi d’interesse per seguire con la massima attenzione la diretta Sinner Rublev…