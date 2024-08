DIRETTA SINNER THOMPSON, CINCINNATI OPEN 2024 AGLI OTTAVI DI FINALE (OGGI 16 AGOSTO)

La diretta Sinner Thompson ma anche altre due partite con italiani in campo caratterizzeranno oggi, venerdì 16 agosto, la diretta Cincinnati Open 2024 per il giorno dedicato agli ottavi di finale del prestigioso torneo Masters 1000 sul cemento dell’Ohio. Si inizierà a giocare come al solito alle ore 17.00 italiane, ma dovremo aspettare indicativamente attorno alle 20.00 per seguire la partita che metterà di fronte il nostro numero 1 al mondo, Jannik Sinner, all’australiano Jordan Thompson, rivale di buon livello essendo il numero 32 nella classifica Atp, ma sulla carta evidentemente inferiore al tennista altoatesino.

Non ci sarà tuttavia solamente la diretta Sinner Thompson oggi al Cincinnati Open 2024, perché un po’ più tardi sarà il momento anche di Flavio Cobolli che, dopo avere vinto il derby tutto italiano contro Luciano Darderi, dovrà provare a ribaltare il pronostico contro il polacco Hubert Hurkacz. Non solo: sempre attorno alle ore 20.00 italiane dovrebbe andare in scena anche la partita femminile tra Jasmine Paolini e la russa Mirra Andreeva, in questo caso il fascino è assicurato soprattutto perché entrambe erano in campo nella finale olimpica di doppio vinta da Paolini con Sara Errani contro la coppia formata da Andreeva e Diana Shnaider.

SINNER THOMPSON CINCINNATI OPEN 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Naturalmente la diretta tv Sinner Thompson farà parte della copertura del Cincinnati Open 2024, comprese le partite degli altri italiani. Essendo un torneo Masters 1000, è trasmesso in Italia sui canali di Sky Sport per i propri abbonati. Questo significa che sarà a pagamento anche la diretta streaming video Sinner Thompson, fornita tramite il servizio Sky Go oppure sia Now TV.

DIRETTA SINNER THOMPSON, CINCINNATI OPEN 2024: RISULTATI E CONTESTO

Potremmo allora dire che la diretta Sinner Thompson avrà ottima compagnia oggi nella diretta Cincinnati Open 2024, con il suggestivo “mezzo remake” della finale olimpica di doppio femminile ad accendere in maniera speciale i riflettori anche su Jasmine Paolini, che d’altronde se li merita ampiamente. Per quanto riguarda invece Jannik Sinner, possiamo osservare che l’azzurro ha vinto in due set al debutto in Ohio contro lo statunitense Alex Michelsen, ottenendo quindi qualche punto che potrà fare comodo per difendere il primato nella classifica Atp.

La priorità però resta naturalmente quella di tornare al top della forma in vista degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione, anche perché a New York si giocherà al meglio dei cinque set e di conseguenza sarà evidentemente ancora più importante il supporto di una buona condizione fisica. Intanto però anche andare il più avanti possibile in Ohio avrebbe la sua importanza, allora noi cediamo la parola alla diretta Sinner Thompson e un ricco venerdì per il Cincinnati Open 2024…