Diretta Sinner Shelton/ Wimbledon 2024 streaming video tv: testa a testa (oggi, domenica 7 luglio 2024)

DIRETTA SINNER SHELTON IN STREAMING: TESTA A TESTA

Forse anche più ampio del previsto è il testa a testa dei precedenti che ci accompagna verso la diretta di Sinner Shelton, due tennisti molto giovani ma che si sono affrontati già tre volte in meno di un anno, cioè a partire dal 10 ottobre 2023. Il primo incrocio fu in realtà una forte delusione per Jannik Sinner, che perse per 6-2, 3-6, 6-7 (5) negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Shanghai contro il tennista statunitense.

La rivincita tuttavia è stata praticamente immediata, perché l’altoatesino ritrovò Ben Shelton già quindici giorni più tardi, nel torneo di Vienna e per la precisione ai sedicesimi di finale, con successo per 7-6 (2), 7-5. Partite comunque combattute, un trend confermato almeno per un set anche il 13 marzo di quest’anno negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, con vittoria di Jannik Sinner per 7-6 (4), 6-1, con dominio nel secondo set da parte del tennista azzurro per passare in vantaggio anche nel bilancio degli scontri diretti, con due vittorie a fronte di una sola sconfitta per l’altoatesino contro un avversario comunque decisamente ostico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER SHELTON IN STREAMING: OSTACOLO AMERICANO PER JANNIK

Non c’è più la pausa nella domenica di mezzo e quindi oggi, 7 luglio, è tempo della diretta di Sinner Shelton per gli ottavi di finale di Wimbledon 2024, naturalmente per quanto riguarda il torneo di singolare maschile che ha per testa di serie numero 1 proprio il nostro Jannik Sinner, come è giusto che sia per il leader del ranking mondiale, che tra l’altro sta cominciando a cogliere soddisfazioni anche sull’erba, come la vittoria nel torneo di Halle nel cammino di avvicinamento proprio a Wimbledon, dove l’altoatesino ha superato un esame durissimo nel secondo turno, vincendo l’ostico derby contro Matteo Berrettini.

In seguito, è stata molto più netta la vittoria nel terzo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic, che ci porta alla diretta di Sinner Shelton, seconda partita sul Campo 1 dopo la Paolini, quindi indicativamente a metà pomeriggio. Il tennista azzurro adesso potrebbe avere un vantaggio anche dal punto di vista fisico, perché di fatto Jannik Sinner ha un giorno in più di riposo rispetto al suo avversario, lo statunitense Ben Shelton, il cui incontro del terzo turno contro il canadese Denis Shapovalov è slittato a ieri ed è terminato in cinque set, contro i tre del successo di venerdì sera per Sinner contro Kecmanovic. Un punto a proprio favore che l’altoatesino dovrà provare a sfruttare nella diretta di Sinner Shelton…

SINNER SHELTON STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2024

Una domenica in compagnia del numero 1 nel torneo più prestigioso del mondo è sicuramente un menù intrigante, per cui ricordiamo che la diretta tv di Sinner Shelton sarà offerta agli abbonati di Sky Sport sui canali della televisione satellitare, che trasmette in esclusiva il torneo di Wimbledon 2024 e quindi pure il match dell’italiano negli ottavi di finale. Ecco allora pure il servizio di diretta streaming video per Sinner Shelton, sempre tramite abbonamento grazie all’applicazione Sky Go oppure Now TV.

DIRETTA SINNER SHELTON: COME SI ARRIVA ALLA PARTITA?

Parlando ancora della diretta di Sinner Shelton, ottavo di Wimbledon 2024, dobbiamo aggiungere che l’erba era la superficie più indigesta al tennista altoatesino nella prima parte della sua carriera, ma i progressi sono indiscutibili. Ad Halle è arrivata la prima finale, subito convertiti vittoria, ai Championships il bilancio in realtà è già più che buono, perché Sinner vanta un quarto e una semifinale nelle ultime due stagioni, ma naturalmente adesso per Jannik l’obiettivo è posto ancora più in alto. Il derby con Berrettini al secondo turno era un ostacolo davvero impegnativo, ma il numero 1 lo ha superato e adesso vuole continuare la propria marcia.

Nella diretta di Sinner Shelton l’avversario sarà un giocatore ancora più giovane di lui, dal momento che Ben Shelton è nato ad Atlanta il 9 ottobre 2002. Si tratta sicuramente di un grande talento, che si rivelò al mondo poco meno di un anno fa raggiungendo i quarti agli Australian Open e le semifinali agli Us Open, poi ha vinto il Japan Open a ottobre e il torneo di Houston in questa stagione, nella quale ha il terzo turno a Melbourne e al Roland Garros e adesso almeno gli ottavi a Wimbledon. Certo, visto dal suo punto di vista l’ostacolo Sinner è durissimo e pure con un giorno in meno di riposo, ma guai a dare tutto per scontato…











