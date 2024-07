DIRETTA SINNER KECMANOVIC/ Wimbledon 2024 video streaming tv: ci sono tre precedenti (oggi 5 luglio)

DIRETTA SINNER KECMANOVIC: I TESTA A TESTA

Si gioca tra poco la diretta di Sinner Kecmanovic, e allora dobbiamo dire che i precedenti tra questi due giocatori sono tre. Il terzo turno di Wimbledon 2024 rappresenta il primo incrocio in uno Slam, ma analizzando nel dettaglio le sfide del passato notiamo che, a dire il vero, sono pochi i riferimenti da cui possiamo trarre indicazioni. Infatti la prima sfida rappresenta, cinque anni fa, la semifinale della NextGen Atp: altro punteggio e altre regole, Jannik Sinner – poi campione – aveva vinto per 2-4 4-1 4-2 4-2. Due anni dopo ecco la vittoria dell’altoatesino nei quarti del torneo Melbourne 1, con il risultato di 7-6 6-4 e il tie break vinto addirittura 12-10; poi la sfida del 2022 al Masters 1000 di Cincinnati.

Diretta/ Sinner Berrettini (risultato finale 3-1): spettacolo tutto italiano! (Wimbledon 2024, oggi 3 luglio)

Qui altro successo per Sinner, ma Kecmanovic si era ritirato sul punteggio di 7-5 3-1: di fatto allora i dati a nostra disposizione sono pochi per la diretta di Sinner Kecmanovic, quello che possiamo dire è che il serbo ha comunque dato fastidio all’azzurro ma stiamo parlando di un periodo in cui l’attuale numero 1 Atp non era ancora il giocatore di oggi, mentre Miomir Kecmanovic dà la sensazione di non essere cresciuto da allora. Non resta che lasciare la parola a Wimbledon 2024 e alla diretta di Sinner Kecmanovic per scoprire come finirà oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

Anna Kalinskaya: chi è la fidanzata di Jannik Sinner/ Il siparietto romantico a Wimbledon

SINNER KECMANOVIC STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2024

Come sempre i match del numero 1 Atp a Wimbledon 2024 sono in esclusiva sulla televisione satellitare: dunque anche la diretta tv di Sinner Kecmanovic per il terzo turno dello Slam verrà trasmesso da questa emittente, che affianca al canale principale Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) altri canali dedicati, su tutti Sky Sport Uno (numero 201) e anche il servizio di diretta streaming video per seguire in mobilità, e senza costi aggiuntivi, tutte le fasi salienti di Wimbledon 2024 – e in questo caso Sinner Kecmanovic – grazie all’applicazione Sky Go.

Pronostici Sinner Berrettini/ Quote e previsioni: il numero 1 parte favorito (Wimbledon 2024, oggi 2 luglio)

VERSO LA SECONDA SETTIMANA

Appuntamento a venerdì 5 luglio con la diretta di Sinner Kecmanovic: siamo nel terzo turno di Wimbledon 2024 e il nostro Jannik Sinner prosegue la sua corsa verso la seconda settimana dello Slam, avendo superato anche la prova Matteo Berrettini. Il derby è stato tosto, e si sapeva: contro il finalista del 2021, e grande specialista sull’erba, Sinner ha vinto in quattro set ma tutti i parziali che ha portato a casa li ha ottenuti al tie break, mentre è caduto per 2-6 nel terzo con cui Berrettini aveva provato a riaprire il discorso.

Un Sinner che dunque deve ancora carburare sotto certi punti di vista, all’esordio contro Yannick Hanfmann lo avevamo visto poco brillante e per certi tratti anche in difficoltà; un Sinner che però, per contro, ha vinto mercoledì un match davvero complicato per quanto sia arrivato al secondo turno, e dunque ha messo tanta fiducia nel suo motore e ha anche tirato un sospiro di sollievo per come sono andate le cose. Adesso, almeno sulla carta, la diretta di Sinner Kecmanovic per il terzo turno di Wimbledon 2024 appare più abbordabile…

DIRETTA SINNER KECMANOVIC: IMPEGNO PIÙ ABBORDABILE

Siamo allora in attesa della diretta di Sinner Kecmanovic, il terzo turno di Wimbledon 2024. Miomir Kecmanovic è un classe ’99 che qualche tempo fa veniva accreditato del “ruolo” di nuovo talento serbo che potesse prendere il posto, diciamo così, di Novak Djokovic che infatti lo ha sempre guardato con un occhio di riguardo. La carriera di Kecmanovic ha poi detto altro, i grandi risultati non sono mai arrivati ma a questo Wimbledon 2024 è tutt’altro che da sottovalutare la vittoria in cinque set (da 1-2 sotto) contro Tallon Griekspoor, giocatore in forte crescita.

Il serbo arriva all’appuntamento contro Sinner sapendo che il contesto non lo favorisce e che da pronostico la sua strada si dovrebbe interrompere oggi, ma sappiamo bene quanto i Championships possano regalare sorprese, questo è un avviso per il nostro Jannik che, dopo la sudata contro Berrettini, dovrà essere bravo a non abbassare la guardia perché nessun match sull’erba di Londra è davvero scontato. Ad ogni buon conto è anche giusto dire che ci aspettiamo Sinner agli ottavi di Wimbledon 2024; poi, dalla seconda settimana, le cose inizierebbero a farsi interessanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA