DIRETTA SINNER STRUFF/ Video streaming tv: ecco l’analisi di Jannik! (Atp Halle 2024 oggi 21 giugno)

Non c’è modo migliore per avvicinarsi alla diretta di Sinner Struff che leggere le dichiarazioni dello stesso Jannik dopo la vittoria ottenuta ieri negli ottavi di finale contro Fabian Marozsan: “È la prima volta che ci affrontiamo, ha già battuto giocatori incredibili. Quindi sapevo che avrei dovuto giocare molto bene. Primo set equilibrato, avanti di un set mi ha ripreso e nel terzo ho cercato di essere un po’ più aggressivo. Fabian è un giocatore con tanto talento e lo ha dimostrato”.

Partite di questo genere servono anche per sistemare alcuni dettagli tecnici e su questo aspetto Jannik Sinner ha precisato: “Bisogna variare un po’ di più con la seconda, forse essere un pochino più aggressivi, ma lui ha risposto molto bene. La prima funziona”. Tutto questo ricordando che siamo all’inizio della breve ma intensa stagione sull’erba e l’altoatesino ha voluto specificare che “non sono mai facili, è una superficie un po’ diversa”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER STRUFF STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP HALLE 2024

Ricordiamo, come già fatto nei giorni scorsi, che la diretta tv di Sinner Struff sarà visibile sui canali della televisione satellitare: è sempre questa emittente a mandare in onda i principali match del torneo Atp Halle 2024 e, visto che siamo ai quarti di finale, ormai la programmazione sarà integrale ma comunque riservata ai possessori di un abbonamento, che potranno rivolgersi anche al servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PER MIGLIORARSI AD HALLE!

È il giorno della diretta di Sinner Struff, quarto di finale nel torneo Atp Halle 2024: l’altoatesino scende in campo indicativamente alle ore 15:30, o forse qualcosa dopo (a seconda dei match precedenti) di venerdì 21 giugno, a caccia di una semifinale ma comunque già sapendo che il suo ranking nella peggiore delle ipotesi resterà identico, visto che i quarti erano il livello cui Jannik Sinner si era fermato lo scorso anno sull’erba della città tedesca, dovendosi ritirare a inizio secondo set nel match contro Alexander Bublik.

Oggi Sinner cerca conferme, o forse sarebbe meglio dire che va a caccia della condizione migliore: anche se bisogna sempre considerare che non si può essere brillanti in ogni singolo torneo, è innegabile che il numero 1 Atp abbia faticato parecchio sia contro Tallon Griekspoor, tecnicamente andando vicino alla sconfitta, che contro Fabian Marozsan, e che sia 0-2 nei tie break giocati nel torneo Atp Halle 2024. Sappiamo però che Sinner ha anche un livello tale per cui è in grado di carburare quando davvero gli serve; vedremo allora cosa succederà nella diretta di Sinner Struff, e se troveremo l’azzurro in campo anche domani.

DIRETTA SINNER STRUFF: ALTRA SEMIFINALE IN ARRIVO?

La diretta di Sinner Struff ci conduce dunque per mano ai quarti di finale del torneo Atp Halle 2024. L’azzurro va a caccia dell’ennesima semifinale stagionale: tra le più importanti già timbrate ci sono ovviamente quelle degli Australian Open e di Miami, tornei che poi ha vinto, ma anche quelle di Indian Wells e del Roland Garros, perse entrambe contro Carlos Alcaraz, e ancora Montecarlo dove Stefanos Tsitsipas – tra l’altro battuto ieri proprio da Struff, in due set – si era imposto per il calo fisico dell’altoatesino ma anche, possiamo dire così in assenza di controprove, aiutato da un macroscopico errore dell’arbitro in un momento che avrebbe lanciato il nostro giocatore.

Oggi Sinner può testare nuovamente i suoi progressi sull’erba: una superficie questa che tutti i tennisti devono imparare a domare e dominare, Jannik è ancora giovane e da questo punto di vista ha strada da fare ma ovviamente, da numero 1 del ranking Atp, ci si aspetta che in un torneo di categoria 500 arrivi in fondo o magari anche solo alla semifinale, detto che appunto, come già riportato in precedenza, non sempre si può essere al 100% anche dal punto di vista di quanto si sceglie di mettere in campo. Tra poco la diretta di Sinner Struff, terzo incrocio stagionale tra i due (e in assoluto, anche) ci farà compagnia e vedremo come andrà il quarto del torneo Atp Halle 2024.











