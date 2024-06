DIRETTA SINNER MAROZSAN/ Video streaming tv: un inedito con qualche dato curioso (Atp Halle 2024, 20 giugno)

DIRETTA SINNER MAROZSAN: I TESTA A TESTA

La diretta di Sinner Marozsan per il secondo turno del torneo Atp Halle 2024 rappresenta un inedito a livello pro: Jannik Sinner aggiunge dunque un altro avversario nella sua carriera ma lo stesso fa Fabian Marozsan. Qualche dato però ci viene fornito dal sito ufficiale della Atp, ed è particolarmente interessante: ricordiamo che l’ungherese Marozsan ha due anni più di Sinner, ma è incredibile il dato riferito al numero dei match disputati dai due, sempre come professionisti. Sinner ne ha 300 tondi, con 223 vittorie (cioè un favoloso 74,3%) mentre Marozsan appena 50, con 25 successi: la differenza è clamorosa anche considerando che Marozsan è diventato professionista un anno prima dell’azzurro.

Il motivo è presto detto: se Sinner fin da quando è apparso sul circuito è riuscito ad avere un ranking tale da qualificarsi per i tornei importanti e riuscire a giocarne molti, l’ungherese ha spesso avuto bisogno di Challenger e Futures per scalare la classifica, e soprattutto non sempre è stato in grado di arrivare agli appuntamenti che contano. Quest’anno il divario si è leggermente ridotto, per Sinner abbiamo 36 match (con appena 3 sconfitte) mentre Marozsan è comunque riuscito a giocarne 29, vincendone 14 e di conseguenza con un record al momento negativo. Anche questo ci dice ovviamente che il magiaro è in crescita… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER MAROZSAN STREAMIG VIDEO TV: COME VEDERE L’ATP HALLE 2024

Ricordiamo che la diretta tv di Sinner Marozsan sarà affidata alla televisione satellitare: questi tornei di tennis vengono trasmessi sui canali del decoder di Sky e non fa eccezione l’Atp Halle 2024, dunque per il match di secondo turno di Jannik Sinner dovrete avere a disposizione un abbonamento e potrete poi selezionare il canale di riferimento, che potrebbe essere Sky Sport Tennis come Sky Sport Uno o Sky Sport Arena. In ogni caso l’emittente garantirà il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà rivolgersi all’applicazione Sky Go, attivabile sui vostri dispositivi mobili inserendo i dati dell’abbonamento.

SINNER MAROZSAN ATP HALLE 2024: È IL SECONDO TURNO!

Il secondo turno del torneo Atp Halle 2024 ci presenta la diretta di Sinner Marozsan: il match sull’erba della città tedesca rappresenta la possibilità per Jannik Sinner di salire di colpi dopo la vittoria dell’esordio, che è stata particolarmente sofferta. Una rimonta contro Tallon Griekspoor, che aveva fatto penare l’altoatesino già al Miami Open: anche allora Sinner aveva perso il primo set, là era stato salvato dalla pioggia mentre martedì all’Atp Halle 2024 l’azzurro ha dovuto annullare tre palle break consecutive nel secondo set, Griekspoor dunque ha sfiorato quello che sarebbe stato un grande colpo.

Va infatti ricordato che Sinner ha giocato l’esordio ad Halle da numero 1 Atp, per la prima volta ufficialmente con questo status: non sarebbe stato certamente bello, dal punto di vista dell’immagine, perdere una prima assoluta così prestigiosa anche se poi lo stesso Sinner sarebbe stato in grado di metterla nella giusta prospettiva. Ora chiaramente ci attendiamo che nella diretta di Sinner Marozsan, secondo turno del torneo Atp Halle 2024, il nostro tennista faccia salire la sua asticella perché questo sarà anche un apripista di Wimbledon e Olimpiadi, ma rappresenta comunque un appuntamento con un trofeo da mettere in bacheca per accrescere il proprio status.

DIRETTA SINNER MAROZSAN: JANNIK DEVE SALIRE DI COLPI

Si avvicina il momento della diretta di Sinner Marozsan: un match interessante contro un avversario certamente in crescita, anche se nella sua carriera deve ancora fare il grande colpo. Da numero 1 comunque Sinner rispetta qualunque rivale in ogni contesto, ma sa bene che la vera sfida è contro se stesso: soprattutto per il modo in cui sta giocando in questi mesi è fin troppo ovvio che l’altoatesino abbia la capacità di vincere contro tutti quasi in automatico (è chiaramente un iperbole), e allora molto dipende dalla sua condizione e “voglia”.

Qui al torneo Atp Halle 2024 per esempio è per Sinner un’occasione per testarsi sull’erba, una superficie che ancora non conosce così bene, ma soprattutto è anche la prima uscita ufficiale da numero 1: chiaro dunque che il trofeo di categoria 500 possa interessargli maggiormente rispetto allo scorso anno, e questo lo diciamo anche al netto dei punti per il ranking che contano il giusto, nel senso che Sinner lo sfizio di salire in cima alla classifica se lo è tolto ed è fin troppo consapevole che arriverà un momento in cui arriveranno altri avversari a rubargli lo scettro, il che non significa necessariamente che Jannik smetterà di vincere.











