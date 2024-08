DIRETTA SINNER TIAFOE FINALE CINCINNATI OPEN 2024: PER IL TITOLO!

Si gioca la diretta Sinner Tiafoe, alla mezzanotte italiana di martedì 20 agosto: è la finale del Cincinnati Open 2024, con la quale il nostro Jannik Sinner avrà oggi la possibilità di mettere le mani su un altro torneo Masters 1000, il terzo nella sua carriera. Già rinfrancato dal guadagno in termini di ranking sui due grandi rivali, Carlos Alcaraz (eliminato subito da Gael Monfils) e Novak Djokovic – assente in Ohio, ed era campione in carica – Sinner ha vinto una straordinaria battaglia contro Alexander Zverev conquistando un posto in finale: un ottimo modo per ripartire dopo il forfait dalle Olimpiadi, decisamente amaro e inaspettato.

Oggi nella diretta Sinner Tiafoe l’altoatesino si trova di fronte Frances Tiafoe, che invece ha battuto Holger Rune: Sinner ritrova quello statunitense che qualche tempo fa lo aveva sconfitto a Vienna in un match poi risultato determinante, in negativo, per la qualificazione alle Atp Finals. Oggi, contesto totalmente diverso: la diretta Sinner Tiafoe vede l’azzurro partire nettamente favorito, e allora staremo a vedere cosa succederà tra poco nella finale del Cincinnati Open 2024 quando finalmente i due giocatori potranno scendere in campo per sfidarsi.

SINNER TIAFOE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv di Sinner Tiafoe, finale del Cincinnati Open 2024, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare che hanno l’esclusiva per il torneo di tennis: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Tennis o anche Sky Sport Uno (numeri 203 e 201 del vostro decoder, rispettivamente) mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER TIAFOE: IL CONTESTO

Con la diretta Sinner Tiafoe raccontiamo oggi un match davvero interessante per la finale del Cincinnati Open 2024: come già detto, quell’episodio di Vienna rimane famoso e aveva rappresentato all’epoca un ottimo punto per lo statunitense, che poi purtroppo non è riuscito a confermarsi su quei livelli e, lo possiamo dire, non ha ancora fatto quel salto di qualità che in giovane età prometteva di fare. Sinner ha una bella occasione: qualunque fosse stato l’avversario in finale, l’azzurro sarebbe stato favorito ma il fatto di non trovarsi di fronte Carlos Alcaraz ha aumentato le sue possibilità.

Abbiamo già ricordato che per Jannik Sinner questo sarebbe il terzo Masters 1000 in carriera: il secondo nel 2024 dopo aver già vinto Miami, in una stagione naturalmente impreziosita dagli Australian Open e dal raggiungimento del numero 1 Atp, traguardo centrato a giugno e che al momento resiste ancora, per una progressione che ha già raggiunto parecchie settimane pur se, naturalmente, per i record di longevità siamo ancora lontanissimi. Intanto noi siamo pronti a gustare sul serio la diretta Sinner Tiafoe, finale del Cincinnati Open 2024, nella speranza che ancora una volta l’azzurro possa giocare sui livelli dei giorni passati e riesca a prendersi la vittoria del titolo in Ohio.