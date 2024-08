DIRETTA SINNER ZVEREV STREAMING: SEMIFINALE DI LUSSO AL CINCINNATI OPEN 2024 (OGGI 18 AGOSTO)

Sarà una domenica sera in compagnia del grande tennis oggi, 18 agosto, grazie alla diretta Sinner Zverev, semifinale di lusso del Cincinnati Open 2024, il torneo Masters 1000 in Ohio che tradizionalmente è apripista per gli Us Open che inizieranno fra otto giorni. Innanzitutto l’appuntamento, anche se non possiamo essere del tutto precisi: la diretta Sinner Zverev è infatti in programma dopo le due semifinali femminili, quindi possiamo dare per certo che inizierà non prima delle ore 21.00, ma potrebbe essere anche più tardi se le partite precedenti dovessero dilungarsi.

Di certo varrà la pena aspettare per seguire la diretta Sinner Zverev, una semifinale stellare fra il numero 1 in carica Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev, che in teoria potrebbe anche spodestarlo, anche se servirebbero risultati straordinari per Zverev, in particolare agli Us Open, unitamente a un rendimento non eccellente invece da parte dell’altoatesino. Possiamo allora dire che in palio stasera, oltre alla finale del Cincinnati Open 2024, ci sia anche già una bella fetta del primato nel ranking a fine anno: un motivo per rendere ancora più affascinante la diretta Sinner Zverev…

SINNER ZVEREV CINCINNATI OPEN 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La posta in palio è sempre più alta, questo potrebbe attirare più spettatori e allora ribadiamo le modalità per seguire la diretta tv Sinner Zverev, che farà parte stasera della copertura del Cincinnati Open 2024, un torneo Masters 1000 che di conseguenza è trasmesso in Italia sui canali di Sky Sport per i propri abbonati. Questo significa che sarà necessario un abbonamento anche per seguire la diretta streaming video Sinner Zverev, fornita tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA SINNER ZVEREV: COSA ATTENDERCI DALLA PARTITA?

Abbiamo già accennato all’importanza della semifinale del Cincinnati Open 2024, la diretta Sinner Zverev darà quindi una risposta definitiva sulla forma dell’altoatesino. Abbiamo sicuramente visto Jannik Sinner già in crescita rispetto a settimana scorsa a Montreal, l’obiettivo sarà essere di nuovo al top agli Us Open ma naturalmente nel frattempo non sarebbe male vincere già Cincinnati, anche per blindare in modo praticamente definitivo o quasi il primato in classifica a fine anno, che per l’azzurro è uno degli obiettivi di punta nell’ultima parte della stagione.

Ieri le due partite dei quarti di finale hanno dato riscontri molto simili all’azzurro e al tedesco, perché sia Jannik Sinner sia Alexander Zverev hanno vinto in rimonta dopo avere perso il primo set, segnale molto importante soprattutto per Sinner che come rivale aveva Rublev, che lo aveva battuto a Montreal. Attenzione però alla costanza di Zverev, unico giocatore ad avere già raggiunto le 50 vittorie in partite del circuito maggiore durante questa stagione: d’altronde ci attende una sfida sicuramente di altissimo livello nella diretta Sinner Zverev…