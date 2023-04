DIRETTA/ Siviglia Manchester United video streaming tv: match affidato ad Artur Dias

DIRETTA SIVIGLIA MANCHESTER UNITED: L’ARBITRO

La diretta di Siviglia Manchester United sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Soares Dias, con assistenti Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Quarto ufficiale sarà Antonio Nobre, mentre al Var ci sarà Tiago Martins, affiancato da Godinho. Artur Soares Dias è tra gli arbitri con più esperienza a livello internazionale: il 43enne di Porto è arbitro FIFA dal 2010 e ha diretto numerose partite a livello europeo.

In questa stagione sono tre le partite dirette in Champions League, compresa la sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli valida per l’andata degli ottavi di finale. E ancora: una partita di Europa League, due partite di Nations League. In Liga portoghese, invece, sedici direzioni: totale di 102 ammonizioni, 1 espulsione e 5 rigori assegnati.

SIVIGLIA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Siviglia Manchester United, ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Siviglia Manchester United in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

SIVIGLIA MANCHESTER UNITED, INGLESI FAVORITI!

La diretta Siviglia Manchester United, in programma giovedì 20 aprile alle ore 21:00, racconta del ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo un’andata pazzesca. Infatti il match dell’Old Trafford vedeva i Red Devils avanti 2-0 fino all’84’, minuto in cui è iniziata la rimonta spagnola prima con l’autorete di Malacia e poi con quella di Maguire al novantaduesimo. D’altronde è risaputo quanto il Siviglia ci tenga a questa competizione, avendola vinta quattro volte negli ultimi nove anni.

Gli spagnoli sono arrivati fin qui venendo eliminati dalla Champions League nel difficilissimo girone con Manchester City, Borussia Dortmund e Copenaghen. Il terzo posto davanti ai danesi ha permesso però di continuare l’esperienza europea dell’annata 2022/2023 in Europa League dove il Siviglia è riuscito ad eliminare il PSV ai sedicesimi e agli ottavi i turchi del Fenerbahce, in entrambi i casi vincendo l’andata e perdendo il ritorno. Il Manchester United invece faceva già parte delle squadre partecipanti all’Europa League, avendo preso parte alla fase a gironi terminata al secondo posto dietro alla Real Sociedad. Ai sedicesimi i Red Devils hanno dovuto subito vedersela con il Barcellona, pareggiando all’andata e vincendo in rimonta al ritorno. Agli ottavi curiosa coincidenza dato che il Manchester ha dovuto affrontare l’altra squadra di Siviglia ovvero il Betis, trionfando sia all’andata che al ritorno.

SIVIGLIA MANCHESTER UNITED, LE PROBABILI FORMAIZONI

Le probabili formazioni della diretta Siviglia Manchester United vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-2-3-1. In porta Bono, difesa a quattro con i campioni del mondo Montiel e Acuna terzini e il duo centrale Nianzou-Marcao. A centrocampo Fernando e Gudelj con la batteria di trequartisti formata da Ocampos-Rakitic-Torres a sostenere Lamela.

Il Manchester United risponde col 4-2-3-1: De Gea tra i pali, Wan-Bissaka a destra, Malacia a sinistra e Varane con Maguire centrali vista l’assenza per tutta la stagione di Lisandro Martinez. A centrocampo Casemiro e Sabitzer, autore di una doppietta all’andata. Davanti sempre fuori Rashford per infortunio, spazio dunque a Antony, Bruno Fernandes e Sancho mentre Martial agirà da centravanti.

