Diretta slalom Flachau/ Streaming video Rai: notturna in Austria, CdM sci

DIRETTA SLALOM FLACHAU: GARA IN NOTTURNA!

Oggi martedì 10 gennaio la diretta dello slalom di Flachau riporta ancora una volta al centro dell’attenzione la Coppa del Mondo di sci femminile e in particolare le specialiste dei pali stretti, che completano proprio con la classica gara in notturna di oggi in Austria la parte più intensa della loro stagione. Da Semmering dopo Natale passando per Zagabria settimana scorsa, eccoci adesso di nuovo in Austria, nella località che ha visto crescere una leggenda dello sci come Hermann Maier. Oggi però a Flachau potrebbe essere ancora una volta Mikaela Shiffrin a scrivere una pagina di storia nella sua specialità preferita, la statunitense infatti è saldamente al comando della Coppa di slalom, oltre ad essere già ampiamente in fuga nella classifica generale.

DIRETTA SLALOM ADELBODEN/ Ha vinto Lucas Braathen! Vinatzer quarto per un centesimo

Una citazione è d’obbligo anche per la svizzera Wendy Holdener, che vanta finora due vittorie in stagione ed è quindi la prima rivale di Shiffrin nella classifica della Coppa di specialità, mentre l’olimpionica in carica Petra Vlhova nella stagione in corso non è ancora riuscita a vincere in slalom e naturalmente proverà a colmare già stasera questa lacuna. Sappiamo invece che per l’Italia lo slalom è la specialità che ormai da molti anni ci dà meno soddisfazioni al femminile: speriamo che stavolta possano arrivare buone notizie, adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Flachau.

DIRETTA/ Slalom Zagabria cancellato: troppo caldo in Croazia, stop alla CdM sci!

SLALOM FLACHAU STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Flachau vedrà la prima manche con inizio alle ore 18.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Flachau, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

Diretta/ Slalom Garmisch video streaming Rai: Kristoffersen vince la seconda manche!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI FLACHAU SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FLACHAU: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta dello slalom di Flachau abbiamo già accennato alla situazione nella specialità, che vede sempre Mikaela Shiffrin come punto di riferimento, maggior ragione dopo gli ultimi due successi conquistati prima a Semmering ed infine a Zagabria, così Shiffrin tra i pali stretti ha colto addirittura 51 delle sue vittorie. Applausi anche a Wendy Holdener che non è più la “sempre piazzata” o “eterna seconda” che dir si voglia, perché ha finalmente trovato il feeling con la vittoria dopo una serie incredibile di piazzamenti e ora sogna in grande. Petra Vlhova non ha ancora vinto, come abbiamo già ricordato, ma è pur sempre stata tre volte terza più due volte al quarto posto ed infine seconda a Zagabria su sei gare disputate, quindi la vittoria è nell’aria. L’altra grande protagonista dello slalom è finora la svedese Anna Swenn-Larsson, seconda in uno degli slalom di Levi, poi vincitrice ex-aequo con Holdener a Killington e terza a Zagabria, quindi pericolosa per tutte.

Per l’Italia invece lo slalom femminile purtroppo continua ad essere il “buco nero”, ancora più stridente se si fa il confronto con le altre specialità che regalano vittorie e soddisfazioni a raffica. Speriamo innanzitutto che alcune delle nostre Azzurre si qualifichino per la seconda manche, con Marta Rossetti che in base ai risultati recenti sembra essere quella con le migliori speranze di riuscirci, poi l’obiettivo sarà quello di fare il massimo numero di punti possibile: vedremo quindi che cosa ci dirà la diretta dello slalom di Flachau, sia per le big sia per le speranze dell’Italia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA