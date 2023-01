Diretta slalom Zagabria/ Streaming video Rai: Shiffrin contro tutte, CdM sci

Oggi mercoledì 4 gennaio la diretta dello slalom di Zagabria riporta al centro dell’attenzione la Coppa del Mondo di sci femminile. Si apre l’anno solare sulle nevi della località croata – naturalmente parliamo di una collina poco fuori la capitale Zagabria – dove vivremo questo slalom anomalo come orario, perché non sarà al mattino ma tutto sommato nemmeno in notturna, con la prima manche all’ora di pranzo e la seconda manche a metà pomeriggio. Le condizioni quindi potrebbero essere particolari, vedremo se ciò andrà ad incidere sul duello tra le migliori specialiste tra i pali stretti, con citazione d’obbligo per la solita Mikaela Shiffrin, che vincendo settimana scorsa a Semmering si è ripresa il comando solitario della Coppa di slalom, oltre ad essere già ampiamente in fuga nella classifica generale.

DIRETTA/ Slalom Semmering streaming video: Mikaela Shiffrin vince la seconda manche!

Una citazione è d’obbligo anche per la svizzera Wendy Holdener, che vanta finora due vittorie in stagione ed è quindi la prima rivale di Shiffrin nella classifica della Coppa di specialità. Naturalmente, la doppia diretta dello slalom di Zagabria (si gareggerà pure domani sullo stesso pendio) vedrà anche altre protagoniste attese, a cominciare dalla slovacca e olimpionica in carica Petra Vlhova, che nella stagione in corso non è ancora riuscita a vincere in slalom. Sappiamo invece che per l’Italia lo slalom è la specialità che ormai da molti anni ci dà meno soddisfazioni al femminile: speriamo che stavolta possano arrivare buone notizie, adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Zagabria.

DIRETTA/ Slalom Madonna di Campiglio video streaming Rai: vince Daniel Yule!

SLALOM ZAGABRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Zagabria vedrà la prima manche con inizio alle ore 12.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 16.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Zagabria, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zagabria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

Diretta slalom Sestrière/ Ha vinto Wendy Holdener! Precede Shiffrin e Vlhova

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI ZAGABRIA SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta dello slalom di Zagabria abbiamo già accennato alla situazione nella specialità, che vede sempre Mikaela Shiffrin come punto di riferimento, come è doveroso che sia per una straordinaria campionessa che tra i pali stretti ha colto addirittura 50 delle sue 80 vittorie complessive, doppia cifra tonda raggiunta giovedì scorso a Semmering. Adesso nel mirino c’è Lindsey Vonn, finora prima donna di tutti i tempi in Coppa del Mondo con 82 successi, ma pure la Coppa di slalom, con una splendida Wendy Holdener che non è più la “sempre piazzata” o “eterna seconda” che dir si voglia, perché ha finalmente trovato il feeling con la vittoria dopo una serie incredibile di piazzamenti e ora sogna in grande, magari di sottrarre la Coppetta al duopolio Shiffrin-Vlhova.

Manca al momento tra le vincitrici stagionali proprio Petra Vlhova, pur sempre tre volte terza più due volte al quarto posto su cinque gare, però ancora un gradino sotto i suoi standard migliori. L’altra grande protagonista dello slalom è finora la svedese Anna Swenn-Larsson, seconda in uno degli slalom di Levi e poi vincitrice ex-aequo con Holdener a Killington, quindi pericolosa per tutte. Il podio di Semmering è stato “anomalo” perché, Shiffrin a parte, ci sono salite Paula Moltzan e Lena Duerr, vedremo se anche oggi potranno esserci sorprese. Per l’Italia invece lo slalom femminile purtroppo continua ad essere il “buco nero”, ancora più stridente se si fa il confronto con le altre specialità che regalano vittorie e soddisfazioni a raffica. Speriamo innanzitutto che alcune si qualifichino per la seconda manche, poi l’obiettivo sarà quello di fare il massimo numero di punti possibile: oggi sarà la volta buona per riuscirci? Vedremo che cosa ci dirà la diretta dello slalom di Zagabria…

© RIPRODUZIONE RISERVATA