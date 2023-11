DIRETTA SLALOM KILLINGTON/ Streaming video Rai: via alla prima manche nel Vermont! (CdM sci 26 novembre 2023)

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: VIA ALLA PRIMA MANCHE!

Siamo finalmente arrivati al via della diretta del gigante di Killington, con la prima manche ormai imminente. Abbiamo già detto che l’anno scorso la vittoria di questa prova era andata a Lara Gut-Behrami, davanti alla nostra Marta Bassino e Sara Hector; naturalmente si era disputato anche lo slalom che aveva fatto registrare un incredibile ex aequo tra Anna Swenn Larsson e Wendy Holdener, con Katharina Truppe che aveva completato il podio. La cosa curiosa, per quanto riguarda i paletti stretti, è che nelle prime cinque edizioni a Killington ha sempre vinto Mikaela Shiffrin, che per quattro volte consecutive ha preceduto Petra Vlhova: solo nel 2017 la slovacca ha ceduto il passo a… una connazionale, ovvero Veronika Velez Zuzulova.

Qui però stiamo parlando di un gigante: la classifica di Coppa del Mondo si basa sulla sola prova di Soelden e dunque è troppo poco per chissà quale bilancio, ma possiamo ricordare che a difendere la coppetta di specialità è l’immancabile Shiffrin che l’aveva dominata, 800 punti e 468 lunghezze di vantaggio su Gut-Behrami. Marta Bassino aveva chiuso al terzo posto, Federica Brignone al quinto: le speranze ci sono tutte ma ora mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andrà la gara, finalmente la diretta del gigante di Killington sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: I PRECEDENTI

La diretta del gigante di Killington ci parla di una gara che per la Coppa del Mondo di sci alpino è parecchi recente: infatti, soltanto dalla stagione 2016-2017 la pista Superstar è stata inserita nel calendario. Se parliamo di gigante, l’Italia si difende alla grande ed è l’unica nazionale ad aver vinto almeno due prove nel Vermont: nel 2018 aveva festeggiato Federica Brignone, l’anno seguente Marta Bassino che tra l’altro aveva preceduto proprio la milanese per una grande doppietta. Bassino poi seconda un anno fa, alle spalle di Lara Gut-Behrami; gli altri podi azzurri nel gigante di Killington sono i terzi posti di Sofia Goggia nel 2016 (dietro Tessa Worley e Nina Loeseth) e Manuela Moelgg che un anno dopo era salita sul podio insieme a Viktoria Rebensburg e Mikaela Shiffrin.

Dunque, il quadro è evidente ricordando che nel 2021 la prova era stata annullata: per ogni diretta del gigante di Killington l’Italia ha portato almeno un’atleta sul podio in Coppa del Mondo, naturalmente la speranza è che oggi questo trend sia confermato e il secondo posto che la Brignone ha centrato a Soelden fa davvero aumentare le possibilità, tuttavia sarà la Superstar a dirci come andranno le cose oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLALOM KILLINGTON: ANCORA NEL VERMONT!

Domenica 26 novembre si replica per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: lo slalom di Killington, altra prova femminile, va infatti in scena oggi e gli orari saranno gli stessi del sabato, giorno in cui era in programma il gigante. Di conseguenza, la prima manche scatterà alle ore 16:00 mentre la seconda prenderà il via alle ore 19:00, tutto secondo il fuso di casa nostra; siamo solo alle prime battute della stagione e abbiamo già avuto gare cancellate, dunque è decisamente presto per tracciare un bilancio anche se qualche indicazione da quello che abbiamo visto sino a qui la possiamo sicuramente trarre.

Le due sciatrici che hanno vinto gli slalom di Levi sono state Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin: la slovacca ha mancato la grande occasione per fare il bis inforcando nella seconda manche della seconda prova, dopo aver ottenuto un grande vantaggio. Al netto dell’errore commesso, sembra dunque che la Vlhova in questo momento abbia una marcia in più e possa davvero correre per provare a rivincere coppetta di specialità e magari Coppa del Mondo generale, ma la classifica attuale ci dice che la Shiffrin è comunque la favorita e questo è vero anche senza dover controllare la graduatoria. Ora, vedremo cosa succederà nel corso della diretta dello slalom di Killington…

DIRETTA SLALOM KILLINGTON STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Naturalmente la diretta tv dello slalom di Killington sarà fornita dalla televisione di stato, dunque in chiaro come sempre succede con le gare di Coppa del Mondo sci: in questo caso però la programmazione dovrebbe riguardare soltanto Rai Play, di conseguenza una visione in mobilità. Bisogna poi ricordare che esiste un’alternativa ed è Eurosport, riservato agli abbonati della televisione satellitare al numero 210 del loro decoder. La diretta streaming video della gara sarà disponibile senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play o scaricare la relativa app, l’altra opzione è quella di un abbonamento a Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLO SLALOM DI KILLINGTON

DIRETTA SLALOM KILLINGTON: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando che la diretta dello slalom di Killington prenda il via, possiamo dire che Mikaela Shiffrin ha potuto tirare un grande sospiro di sollievo a Levi: la statunitense probabilmente non avrebbe vinto se la Vlhova non avesse inforcato, ma chiaramente gli errori fanno parte del gioco e la Shiffrin ne ha approfittato alla grande, e questi 100 punti (a zero) potrebbero pesare nell’economia della classifica finale. Anche perché vincere la Coppa del Mondo significa oggi essere polivalenti; cosa che Mikaela è diventata con il tempo, mentre Petra Vlhova in questa stagione sarà chiamata al grande salto di qualità in questo senso.

Per quanto riguarda l’Italia, sappiamo che nelle ultime stagioni lo slalom ha visto la squadra femminile poco competitiva; tuttavia è confortante l’ottima rimonta che Martina Peterlini ha ottenuto nella seconda manche del secondo slalom di Levi, cosa che ha portato anche qualche rimpianto per come erano andate le cose nella prima frazione. La Peterlini ora ci riproverà insieme alle sue connazionali: difficile che qualcuna delle italiane possa salire sul podio dello slalom di Killington, le favorite sono altre ma sulla Superstar potrebbe anche succedere l’imprevisto e l’imponderabile, e dunque si tratta di vedere cosa capiterà tra poco…











