Diretta slalom Saalbach/ Streaming video Rai: Shiffrin festeggia la Coppetta (CdM sci, oggi 16 marzo 2024)

DIRETTA SLALOM SAALBACH: SIAMO ALLE FASI FINALI…

Oggi sabato 16 marzo 2024 la diretta dello slalom di Saalbach ci terrà compagnia nel primo giorno delle Finali per la Coppa del Mondo di sci femminile. Il Circo Bianco arriva dunque al suo epilogo e dobbiamo segnalare che quest’anno le Finali sono state spalmate su due settimane diverse, per cui tra oggi si disputano slalom e gigante a Saalbach, in Austria, mentre la chiusura sarà settimana prossima con le gare veloci. Appena sei giorni fa ad Are è tornata in gara dopo l’infortunio Mikaela Shiffrin e la campionessa statunitense ha subito vinto, celebrando nel migliore dei modi la conquista della Coppa di specialità di slalom, per lei addirittura l’ottava in carriera.

La statunitense e la slovacca Petra Vlhova sono d’altronde le dominatrici assolute dello slalom, il loro duello è stato meraviglioso anche in questa stagione almeno fino a metà gennaio, poi si sono messi di mezzo gli infortuni, anche se in realtà Shiffrin in slalom ha saltato una sola gara, a causa delle anomalie di un calendario che ha fatto storcere il naso per moltissimi motivi, tra cui appunto la distribuzione delle gare nelle varie specialità lungo la stagione. La Coppa di slalom è assegnata, però Shiffrin proverà a mettere la ciliegina sulla torta, anche per tenere ancora aperta (almeno per la matematica) la lotta nella Coppa del Mondo generale, comunque ormai in mano a Lara Gut-Behrami. Adesso eccovi senza ulteriori indugi tutte le informazioni che potranno essere utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Saalbach.

SLALOM SAALBACH IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Saalbach vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Saalbach, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Saalbach (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI SAALBACH SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM SAALBACH: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta dello slalom di Saalbach, dobbiamo allora mettere in evidenza come Mikaela Shiffrin abbia conquistato la Coppa di specialità per l’ottava volta in carriera, legittimando questo trionfo con la vittoria ad Are nel giorno del rientro in gara dopo sei settimane di assenza per l’infortunio a Cortina. Il verdetto di domenica ha quindi confermato quanto sia netto il dominio di Shiffrin e Petra Vlhova sullo slalom, per cui in assenza di una delle due l’altra può vincere (per di più con enorme vantaggio) anche essendo a sua volta al rientro da un infortunio. Da allora c’è stato solo lo slalom di Soldeu di domenica 11 febbraio, con vittoria della svedese Anna Swenn-Larsson in assenza di entrambe le dominatrici della specialità.

La Coppetta per Shiffrin è più che meritata, con sei vittorie, un secondo posto e 730 punti totali in nove slalom disputati su dieci, anche perché Vlhova si è fermata al secondo posto di Flachau: per la slovacca c’erano state tre vittorie e due secondi posti in sette slalom, il duello sarebbe stato meraviglioso ma si è interrotto sul più bello. Nel resto del mondo sicuramente la più costante è Lena Duerr: per la tedesca tre secondi e un terzo posto, anche se per il futuro il nome forte per la Coppa di slalom potrebbe essere la croata Zrinka Ljutic. Quanto alle Azzurre, Martina Peterlini è l’unica ad essersi qualificata per le Finali, alle quali possono partecipare solo le prime 25 della classifica di specialità, la campionessa del Mondo juniores ed eventualmente chi ha più di 500 punti nella Coppa generale. La speranza è che possa entrare fra le prime 15, per conquistare qualche punto e dare un tocco d’azzurro alla diretta dello slalom di Saalbach…

