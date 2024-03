Diretta slalom Saalbach/ Streaming video Rai: gara con verdetti stabiliti! (finali CdM sci, 17 marzo 2024)

DIRETTA SLALOM SAALBACH: TUTTO GIÀ DECISO!

La diretta dello slalom di Saalbach ci fa compagnia dalle ore 10:30 di domenica 17 marzo: siamo ovviamente alle finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, e bisogna dire che almeno per questa gara, la cui seconda manche prenderà il via alle ore 13:30, è tutto già deciso. I verdetti sono arrivati da tempo: la Coppa del Mondo generale l’ha vinta Marco Odermatt con una delle stagioni più dominanti di sempre, mentre per quanto riguarda la classifica di specialità ha alla fine deciso la cancellazione dello slalom di Kranjska Gora.

In Slovenia Linus Strasser avrebbe potuto avere una timida possibilità di riaprire il discorso, ma la prova è saltata e così Manuel Feller ha festeggiato in anticipo la sua coppetta, una bella soddisfazione per il veterano austriaco. Ovviamente il fatto che sia tutto già deciso non significa che la diretta dello slalom di Saalbach sarà meno interessante: vedremo cosa succederà e cosa combineranno i nostri rappresentanti, bisogna assegnare l’ultima vittoria nella stagione di Coppa del Mondo e tra poco si gareggerà…

SLALOM SAALBACH STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv dello slalom di Saalbach sarà affidata alla televisione di stato: un’opzione disponibile per tutti, il canale di riferimento per oggi è Rai Sport HD che trovate al numero 58 del telecomando, con la consueta possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o installando e attivando la relativa app. Per quanto riguarda invece l’alternativa televisiva, la trovate su Eurosport ma vi avranno accesso solo gli abbonati al satellite, perché il canale fa parte del bouquet Sky al numero 210 del decoder; qui per la mobilità bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SLALOM SAALBACH

DIRETTA SLALOM SAALBACH: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci apprestiamo alla diretta dello slalom di Saalbach in un clima che potremmo definire di relax: verdetti assegnati e dunque i vari protagonisti della gara di Coppa del Mondo si potranno sostanzialmente godere la giornata, senza l’assillo del dover centrare il risultato ad ogni costo ma allo stesso tempo provando a dare il meglio di sé per timbrare quella che potrebbe essere una vittoria importante, o magari anche solo un piazzamento sul podio. Da questo punto di vista potrebbe venirne fuori uno slalom intenso, e con qualche protagonista inaspettato.

In stagione Feller ha decisamente meritato la coppetta: è stato il più regolare, ha vinto quattro gare e pazienza se magari ha approfittato del bruttissimo infortunio capitato al suo connazionale e rivale Marco Schwarz, il che ci potrebbe anche portare a parlare dei tanti problemi fisici, anche e soprattutto gravi, che sono occorsi quest'anno e sui quali bisognerà intervenire. Adesso però sta arrivando il momento di metterci comodi e scoprire quello che succederà nella diretta dello slalom di Saalbach, che lo spettacolo prenda il via dunque…











