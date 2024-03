Diretta slalom Are/ Streaming video Rai: Shiffrin prima davanti a Gisin, italiane discrete! (10 marzo 2024)

DIRETTA SLALOM ARE: MIKAELA SHIFFRIN IN TESTA

Mikaela Shiffrin è al comando dello slalom di Are, la prova che l’ha vista trionfare più volte nel corso della Coppa del Mondo. La statunitense forse non è ancora sui suoi abituali standard, ma è comunque davanti a tutte le avversarie: con una prima manche da 49’’94 ha però lasciato le porte aperte alla rimonta delle altre, perché Michelle Gisin è seconda per appena 2 centesimi mentre sono 11 quelli che separano la Shiffrin da Zrinka Ljutic, che occupa la terza posizione nella classifica provvisoria. Troviamo poi a 24 centesimi Lena Duerr, cioè l’unica sciatrice che oggi possa tenere aperto il discorso per la coppetta di specialità.

Sorprendente quinto posto per l’austriaca Katharina Huber così come il piazzamento di Dzenifera Germane. Andiamo però a vedere anche dove si sono piazzate le italiane: ventunesima Martina Peterlini, ventisettesima Marta Rossetti, oggi nello slalom di Are c’è anche Federica Brignone che è ventiduesima, mentre Lara Colturi che possiamo in qualche modo considerare atleta di casa nostra è ventiquattresima. Aspettiamo ora di scoprire cosa succederà ancora nel corso dello slalom di Are, per questa prima manche e chiaramente attendendo la seconda. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLALOM ARE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Are vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Are, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Are (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

SLALOM ARE: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per la prima manche e quindi per dare il via alla diretta dello slalom di Are, una località che è nel cuore di Mikaela Shiffrin, naturalmente la protagonista di spicco in questo weekend in Svezia per la Coppa del Mondo di sci. Infatti, proprio ad Are arrivò la prima vittoria nella carriera di Mikaela Shiffrin, naturalmente in slalom: era il 20 dicembre 2012, la statunitense aveva solo 17 anni e aprì un elenco di successi che nel corso degli anni è diventato infinito. Successivamente ad Are ecco altre vittorie in slalom nel 2014, 2015, 2018, ma soprattutto la doppietta di successi tra gigante e slalom del 10 e 11 marzo 2023.

Con il primo raggiunse l’idolo locale Ingemar Stenmark a quota 86 vittorie e con il secondo lo staccò, diventando la persona più vincente nella storia della Coppa del Mondo, uomini e donne. Se tutto questo ancora non bastasse, ricordiamo che i Mondiali 2019 ebbero luogo proprio ad Are e hanno visto Mikaela Shiffrin vincere lo slalom e il super-G, con l’aggiunta di una medaglia di bronzo in gigante. Insomma, non poteva esserci un luogo migliore per tornare alle competizioni dopo l’infortunio di Cortina, ma adesso cediamo la parola alla pista e al cronometro, perché comincia davvero la diretta dello slalom di Are! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLALOM ARE: SHIFFRIN PER LA COPPETTA!

Oggi domenica 10 marzo 2024 ci sarà la diretta dello slalom di Are per regalarci nuove emozioni con la Coppa del Mondo di sci femminile, che sta vivendo il weekend svedese per il Circo Bianco delle ragazze. La gara fra i pali stretti sarà l’ultima prima delle Finali in programma a Saalbach, in Austria, con la novità che gli eventi saranno spalmati su due weekend e quindi avremo ancora due settimane in compagnia dello sci alpino. Speriamo in qualche buon piazzamento da parte delle slalomiste italiane nonostante questa specialità sia ormai da molti anni il nostro “buco nero”, ma è chiaro che la situazione siamolo particolare a causa dei recenti infortuni occorsi a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova.

La statunitense e la slovacca sono le dominatrici assolute dello slalom, il loro duello è stato meraviglioso fino a metà gennaio, poi si sono messi di mezzo gli infortuni, anche se in realtà ad esempio Shiffrin in slalom ha saltato una sola gara, a causa delle anomalie di un calendario sul quale si dovrà riflettere parecchio da parte della FIS. Teoricamente è ancora in ballo la Coppa di slalom, però Shiffrin ha 188 punti di vantaggio sulla tedesca Lena Duerr, per cui manca solo il sigillo dell’ufficialità. Adesso eccovi senza ulteriori indugi tutte le informazioni che potranno essere utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Are.

DIRETTA SLALOM ARE: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta dello slalom di Are, dobbiamo allora mettere in evidenza come Mikaela Shiffrin sia ad un passo dalla Coppa di specialità, naturalmente con enorme merito, ma anche con un pizzico di fortuna sotto forma di un solo slalom disputato nelle sei settimane nelle quali la campionessa statunitense è stata assente dalle gare. L’ottavo slalom fu a Jasna domenica 21 gennaio e vide la vittoria proprio di Shiffrin nella prima gara senza Petra Vlhova, che si era fatta male in gigante il giorno prima. Da allora c’è stato solo lo slalom di Soldeu di domenica 11 febbraio, con vittoria della svedese Anna Swenn-Larsson in assenza di entrambe le dominatrici della specialità.

La Coppetta per Shiffrin è più che meritata, con cinque vittorie, un secondo posto e 630 punti totali in otto slalom disputati su nove, anche perché Vlhova si è fermata al secondo posto di Flachau: per la slovacca c’erano state tre vittorie e due secondi posti in sette slalom, il duello sarebbe stato meraviglioso ma si è interrotto sul più bello. Nel resto del mondo sicuramente la più costante è Lena Duerr: per la tedesca tre secondi e un terzo posto, così almeno in teoria è ancora in corsa per la Coppa di slalom. Quanto alle Azzurre, Martina Peterlini e Marta Rossetti inseguono un posto nelle Finali di Saalbach: Peterlini è stata discretamente costante con cinque piazzamenti a punti e due dodicesimi posto come migliori risultati, Rossetti invece ha l’acuto del quinto posto a Killington, ma per il resto ha solo il dodicesimo posto di Soldeu. Un motivo in più per seguire la diretta dello slalom di Are…











