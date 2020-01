DIRETTA SLALOM KITZBUHEL/ Video streaming Rai: al via la prima manche!

Ci siamo: sta per cominciare lo slalom di Kitzbuhel e fra poco andremo dunque in pista sulla Ganslern per la prima manche della gara che completa il weekend più affascinante dell’anno. Ci resta comunque il tempo per fare il punto sull’incertissima Coppa di slalom, nella quale si cerca l’erede di Marcel Hirscher. I candidati più autorevoli sono tre: Henrik Kristoffersen resta lo slalomista più regolare e grazie a questa sua qualità il norvegese guida la classifica di specialità con 402 punti davanti a Clement Noel e Daniel Yule. Il francese ha 340 punti, seguito da vicino dallo svizzero che è terzo a quota 335, dunque in 67 punti sono racchiuse le prime tre posizioni della Coppa di slalom. Con sei gare ancora da disputare fra i pali stretti (compresa quella di oggi) naturalmente non sono ancora del tutto tagliati fuori gli inseguitori, a cominciare dall’altro svizzero Ramon Zenhaeusern che è quarto a quota 225 punti, tuttavia è chiaro che scavalcare ben tre eccelsi slalomisti non sarà affatto facile per chi insegue il terzetto in fuga. Adesso però basta numeri: parola alla pista e al cronometro, la prima manche dello slalom di Kitzbuhel comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI KITZBUHEL

La diretta della prima manche dello slalom di Kitzbuhel avrà inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PRESENTAZIONE DELLA GARA

Con la diretta dello slalom di Kitzbuhel si completa il weekend più celebre della stagione della Coppa del Mondo di sci. Ieri c’è stato l’appuntamento con la discesa sulla Streif, la gara più attesa dell’anno, oggi naturalmente tocca allo slalom. Anche tra i pali stretti l’attesa è grande, perché pure quando si parla di slalom quella di Kitzbuhel è una grande classica che tutti i campioni vogliono vincere almeno una volta nella propria carriera domando la pista Ganslern, dove si disputano gare fin dall’ormai lontanissimo 1931 per completare il leggendario trofeo dell’Hahnenkamm. Inoltre il mese di gennaio è ricchissimo di appuntamenti affascinanti per gli slalomisti: siamo reduci da Wengen, fra due giorni si andrà a Schladming, ma per il momento naturalmente tutta l’attenzione degli specialisti dei pali stretti si concentra su Kitzbuhel, dove in particolare Clement Noel potrebbe scrivere una pagina di storia, come spiegheremo meglio fra poco. Ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire la diretta dello slalom di Kitzbuhel.

DIRETTA SLALOM KITZBUHEL: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo già accennato, i nomi più attesi verso la diretta dello slalom di Kitzbuhel sono tanti e in copertina ci sembra giusto metterne almeno tre. Cominciamo da Henrik Kristoffersen, perché il norvegese è leader della Coppa di slalom e anche uno dei principali indiziati per la Coppa generale, anche se ultimamente in slalom sembra essere abbonato ai secondi posti, perché le vittorie nelle precedenti quattro gare di gennaio fra i pali stretti sono state suddivise fra Clement Noel e Daniel Yule. Il francese si merita una citazione di spicco in quanto vincitore di Kitzbuhel un anno fa, quando fece doppietta con Wengen: in questa stagione Noel ha di nuovo vinto in Svizzera, punta dunque a una seconda doppietta consecutiva che farebbe la storia. Il francese rampante inoltre aveva già vinto a Zagabria, mentre a Madonna di Campiglio e Adelboden c’era stata gloria per Yule. L’elenco dei possibili protagonisti comunque è lungo: da Alexis Pinturault che deve riscattare lo ‘zero’ di Wengen all’altro svizzero Ramon Zenhaeusern, poi il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, l’austriaco Marco Schwarz, lo svedese Andre Myhrer e magari pure il redivivo russo Alexander Khoroshilov. Anche gli azzurri però possono provare ad inserirsi, in particolare il giovane Alex Vinatzer, grande talento fra i pali stretti e già sul podio a Zagabria, a patto che limiti gli errori perché ad Adelboden e Wengen ha rovinato due gare potenzialmente molto buone inforcando in entrambi i casi. Sul podio in stagione è salito anche Stefano Gross in Val d’Isere e ci sta piacendo anche la crescita di Simon Maurberger, inoltre a Wengen si è rivisto bene pure Giuliano Razzoli, dunque non manca l’ottimismo anche se recitiamo comunque da outsider perché i principali favoriti sono altri.



