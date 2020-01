Diretta slalom Wengen/ Streaming video tv: Yule per il tris, speranza Vinatzer

La diretta dello slalom di Wengen ci farà compagnia oggi in uno dei weekend più importanti e attesi della Coppa del Mondo di sci maschile. Nella celebre località svizzera si gareggia oggi fra i pali stretti sulla pista Männlichen/Jungfrau, tradizionale appuntamento con lo storico Trofeo del Lauberhorn. A Wengen si è fatta la storia dello sci e di conseguenza l’attesa è grande anche per questo sesto slalom della stagione, che finora ha visto grande incertezza con numerosi protagonisti in grado di puntare alla vittoria. Siamo comunque sicuri che su una pista leggendaria sarà grande spettacolo, con la speranza di buone notizie anche da parte degli slalomisti azzurri, che hanno mostrato confortanti segnali di crescita rispetto al recente passato, anche se non ancora con sufficiente continuità. Non perdiamo dunque altro tempo e andiamo subito a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Wengen.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI WENGEN

La diretta della prima manche dello slalom di Wengen avrà inizio alle ore 10.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Wengen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM WENGEN: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo già accennato, i nomi più attesi verso la diretta dello slalom di Wengen sono tanti. In copertina però merita di finire Daniel Yule, perché lo svizzero ha vinto gli ultimi due slalom a Madonna di Campiglio e Adelboden, di conseguenza oggi cercherà un tris che sarebbe leggendario, anche perché per uno svizzero lo slalom di Wengen ha un sapore unico. Al comando della classifica di specialità c’è comunque ancora Henrik Kristoffersen: il norvegese deve costruire soprattutto in slalom il suo attacco alla Coppa generale, di conseguenza va seguito con la massima attenzione. Occhio poi alla coppia francese formata da Clement Noel e Alexis Pinturault: il rampante talento vinse l’anno scorso a Wengen e pur difettando ancora in termini di qualità potenzialmente può essere il più forte slalomista in circolazione; Pintiurault invece è apparso un po’ appannato nelle ultime uscite, ma resta pericoloso per tutti. I possibili protagonisti sono comunque tanti, come minimo citiamo ancora lo svedese Andre Myhrer, l’altro svizzero Ramon Zenhaeusern, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag e l’austriaco Marco Schwarz. Anche gli azzurri però possono provare ad inserirsi, in particolare il giovane Alex Vinatzer, grande talento fra i pali stretti e già sul podio a Zagabria. Sul podio in stagione è salito anche Stefano Gross in Val d’Isere e ci sta piacendo anche la crescita di Simon Maurberger, dunque non manca l’ottimismo anche se recitiamo comunque da outsider e pesa sicuramente l’assenza di Manfred Moelgg, al quale auguriamo di tornare protagonista in futuro dopo il grave infortunio patito ad Adelboden.



